Haití: escalada bélica

La crisis haitiana, que ya ha provocado miles de muertos como resultado de la violencia, los desplazamientos y la hambruna, se torna más impredecible con la guerra que ha declarado el líder pandillero Jimmy Cherizier (Barbecue) a la Policía y la fuerza internacional desplegada por las Naciones Unidas para restaurar el orden y la seguridad en la atribulada nación. Mientras el Consejo Electoral Provisional convocaba a votaciones para el 30 de agosto de 2026, la coalición armada Viv Ansam (Vivir Juntos) pedía a la población permanecer en sus horas para evitar consecuencias.

El panorama haitiano caldea más la atmósfera en el continente. Las presiones de Estados Unidos a Venezuela a nombre de la lucha contra las drogas, el despliegue de tropas en el Caribe y el Pacífico para perseguir supuestas narcolanchas, además del portaaviones Gerald Ford y los ejercicios militares conjuntos con Trinidad y Tobago han disparado la incertidumbre sobre el desenlace de los acontecimientos. Muchos países permanecen a la expectativa.

La confrontación de pandilleros haitianos con la Policía y miembros de la misión de la ONU en los alrededores de la embajada estadounidense y en otros escenarios describe la atmósfera, que por demás resulta más perturbadora por la ausencia de interlocutores acreditados para discutir una salida pacífica a la candente problemática.

En un mensaje al pueblo haitiano, Barbecue le solicitó no salir de sus hogares para evitar que se conviertan en víctimas de la guerra que los pandilleros declararon a la Policía. “Las personas que no lo necesiten, no salgan a la calle. Dejen la calle a Viv Ansam (Vivir Juntos) y a la Policía que vendrá a enfrentarse a nosotros, para que podamos enfrentarnos a ellos”, agregó. No está definido cuándo comenzará la batalla, pero es obvio que puede ser en cualquier momento.

Hace apenas unos días que la Policía, las Fuerzas Armadas y la Fuerza de Represión de Pandillas lanzaron una amplia ofensiva conjunta contra el grupo 400 Mawozo, que opera en el norte de Puerto Príncipe. En la operación murieron y resultaron heridos varios pandilleros, a quienes ocuparon armas y pertrechos. Tal parece, pues, que la suerte está echada.