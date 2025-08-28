Elecciones 2028: ¿será el PLD el rival de Fuerza del Pueblo?

Los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD)

Que la competencia electoral en el 2028 será entre el PLD y la FP, no es lo que pinta el actual escenario, ¿Cierto don Francisco?

Obtener ganancia de causa en la justicia, a través de presiones de maestros, más que un logro es una vergüenza para la ADP.

Que dos testigos hayan sido asesinados por sicarios frente a un Palacio de Justicia, nos hace recordar los tiempos de Al Capone.

Reducir de 10 a sólo tres el número de emergencia para asistencia vial es una medida saludable que sin dudas contribuirá a salvar vidas.

Se pudiera estar de acuerdo o no con Guido Gómez Mazara, pero la realidad es que el Indotel de hoy es muy diferente a lo que era hace un año.

Retomar el proyecto de modificación del Código de Trabajo es una pérdida de tiempo de los senadores. Al parecer nadie cederá.

Corea del Sur se sumó a los países que han prohibido el uso de celulares en las escuelas. Una decisión saludable que deberíamos imitar aquí.

Que la economía dominicana creara 121 mil nuevos empleos en tres meses es una buena noticia. Suponiendo que todo sea verdad.