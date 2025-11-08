Santo Domingo.– Con el propósito de eliminar la rabia transmitida por perros el Ministerio de Salud informó que hasta el domingo 9 de noviembre se llevará a cabo en todo el territorio nacional la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica.

El operativo comenzó el viernes, sábado y domingo donde brigadas del Ministerio recorrerán barrios, sectores y comunidades de todas las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS), aplicando vacunas gratuitas y seguras a perros y gatos.

Se informó que en cada provincia tendrá puestos fijos de vacunación, abiertos en horario de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., donde las personas podrán llevar a sus animales. El Ministerio exhortó a la población a abrir las puertas de sus hogares a los equipos vacunadores o acudir con sus mascotas a los puntos establecidos, destacando que “vacunar a tus mascotas es un acto de amor, responsabilidad y protección para toda la familia”.

La ciudadanía puede consultar todos los puntos de vacunación disponibles en su provincia a través de las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud (@saludpublicard).

El operativo estará coordinado por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (Cecovez) y contará con más de un millón de dosis disponibles, con el objetivo de proteger a las mascotas y prevenir la propagación del virus de la rabia.

El Ministerio recordó que la vacunación antirrábica se realiza durante todo el año, sin embargo, esta jornada especial busca abarcar a todos los animales que aún no han recibido su dosis, reforzando así la cobertura nacional y avanzando hacia la eliminación total de la enfermedad.