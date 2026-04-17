Donde nace el riesgo

El embarazo en adolescentes en República Dominicana no ocurre al azar. Tiene geografía. Y cuando se observa el mapa, lo que aparece no es solo un problema de salud: es un retrato de desigualdad.

En 2025, las provincias con mayor proporción de embarazos en adolescentes fueron Monte Cristi (26.45%), Elías Piña (25.07%), Valverde (25.03%), Dajabón (24.59%) y Santiago Rodríguez (23.95%), seguidas por Pedernales, Peravia y La Altagracia. No es casual.

Cuatro de estas provincias están en la zona fronteriza: Monte Cristi, Dajabón, Elías Piña y Pedernales. No es un dato menor. Es una señal.

No son solo las provincias con más embarazos tempranos. Son territorios marcados por pobreza, menor acceso a educación y mayor exposición a violencia. Es ahí donde las oportunidades escasean y las trayectorias de vida se estrechan desde temprano.

En el sistema educativo, la desigualdad territorial es evidente. Las provincias del suroeste y la frontera presentan mayores tasas de abandono escolar en secundaria, especialmente en niñas. Cuando una adolescente se embaraza, sus posibilidades de regresar a la escuela se reducen; no solo interrumpe su educación: la cancela.

A esto se suma una deuda persistente: la educación integral en sexualidad. Aunque está reconocida en políticas públicas, su implementación es desigual. En muchos territorios, no llega o llega tarde. Y cuando no hay información, no hay herramientas. No es falta de responsabilidad individual: es ausencia de condiciones.

Pero hay una dimensión aún más incómoda: la violencia.

Las regiones con mayores tasas de embarazo adolescente coinciden con contextos donde mujeres y niñas enfrentan altos niveles de violencia. Las provincias del sur y la frontera registran altas denuncias por violencia contra la mujer, así como feminicidios íntimos.

El embarazo adolescente no es un evento aislado. Es la consecuencia de un entramado donde se cruzan pobreza, desigualdad educativa y violencia. Y, sin embargo, se sigue tratando como un problema individual.

Se insiste en responsabilizar a las adolescentes, mientras se invisibiliza a quienes las embarazan. Se discuten cifras, pero no se transforman condiciones.

Donde hay menos oportunidades, hay más embarazo temprano. Donde el Estado llega menos, las niñas quedan más expuestas.

El embarazo adolescente es un indicador de desarrollo.

La pregunta no es solo por qué se embarazan, sino por qué, en determinados territorios, ser madre temprano sigue siendo una de las pocas trayectorias posibles.

Y mientras no haya políticas integrales —educación de calidad, educación sexual efectiva, protección frente a la violencia y presencia real del Estado en las zonas más vulnerabilizadas—, la realidad no cambiará. Seguirá marcando que en República Dominicana el lugar donde nace una niña determina las oportunidades que tendrá y la violencia a la que se enfrentará.