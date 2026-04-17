Cédula nueva, viejos problemas: la JCE en aprietos

Román Jáquez

Presidente de la JCE

Tal vez no sean como para alarmarse, pero los inconvenientes que han rodeado la expedición de la nueva cédula de identidad y electoral ensombrecen la imagen de la JCE. Ahora, aunque usted haya nacido en abril, en los centros de cedulación le piden que haga una cita para atenderlo. Eso no fue lo que se anunció a la población.

Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez

Presidenta de Venezuela

El chavismo, en su nueva versión, tiene en ella a la candidata más idónea para competir en las próximas elecciones de Venezuela. Con el respaldo que ha tenido del presidente Donald Trump desde que asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro puede incluso que sea la preferida del republicano. El panorama no es el mismo.

Zoe Saldaña

Zoé Saldaña

Laureada actriz

Enorgullece a sus compatriotas dentro y fuera de República Dominicana que una revista tan prestigiosa como Time la haya incluido entre las 100 personas más influyentes del mundo. No solo ha ganado un Oscar como actriz de reparto, sino muchos reconocimientos por sus papeles en diferentes películas.