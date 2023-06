Elly De La Cruz y los Reds se disparan en el radar de la MLB

Diez días no es mucho tiempo en el béisbol. Unos 10 días perfectos no garantizan que te acerques a la caza de los playoffs. 10 días sin ganar no necesariamente lo mantendrán fuera. Sin embargo, ver a los Cincinnati Reds es preguntarse si 10 días pueden cambiarlo todo.

Empezó el 5 de junio, cuando los Rojos vencieron a los Cerveceros de Milwaukee tras el debut del lanzador abridor Andrew Abbott… y luego convocaron a Elly De La Cruz a las Grandes Ligas para el partido de la noche siguiente.

El campocorto de 21 años, ambidiestro y aparentemente cargado de resortes, es un prospecto de consenso entre los cinco primeros en el béisbol gracias a una asombrosa combinación de poder y velocidad, junto con una rápida mejora reciente en su disciplina en el plato.

En su primer juego, De La Cruz conectó un doble de 112 mph para la bola más dura de la temporada de los Rojos. En su segundo juego, conectó un jonrón hasta los límites exteriores del Great American Ball Park .

En su quinto juego, corrió desde primera, a través de una señal de alto, todo el camino a casa en 11.48 segundos y se declaró a sí mismo como «el hombre más rápido del mundo», una afirmación que Statcast confirmó de inmediato (al menos si estamos hablando de la pelota de béisbol). mundo).

Para el miércoles por la noche, los Rojos habían barrido a los desventurados Reales de Kansas City para obtener su quinta victoria consecutiva, Patrick Mahomes le había pedido a De La Cruz que intercambiara recuerdos autografiados y el segunda base Jonathan India estaba en la televisión sin explicar verbalmente por qué los Rojos se habían apodado a sí mismos como «los Estados Unidos».

Team”, pero exudando el tipo de confianza sonriente que hace que parezca que se explica por sí mismo.

De cara a una serie el viernes por la noche contra los Astros de Houston, los Rojos tienen marca de 8-2 en esos 10 juegos, y una marca respetable de 16-13 desde la convocatoria del 15 de mayo de Matt McLain, el otro gran prospecto de campocorto.

Más importante aún, de repente están a solo un juego del primer lugar meses después de que Phil Castellini, la cara pública del grupo propietario del equipo, dio a entender que no tenían ninguna posibilidad.

Esa diversión ha logrado llamar la atención sobre algo que se ha estado gestando durante más de 10 días: un regreso a la relevancia, quizás más rápido de lo esperado. Aquí hay cinco razones para prestar atención a la dinámica recuperación de los Rojos.

1.- Elly De La Cruz llega con talentos de otro mundo

Dejemos que los aspectos más destacados hablen. Su primer jonrón fue tan fuerte que los locutores de los Rojos exclamaron: “¡Oh, Dios! ¡Ese balón tenía una familia!”. mientras ardía sobre todos menos la última fila de asientos.

Prácticamente cualquier pelota que no sale del parque tiene el potencial de convertirse en un triple. Y a la defensiva, lanza más fuerte que cualquier otro jugador de cuadro. El tipo es un sueño de fiebre Statcast hecho realidad.

No siempre van a ser jonrones, robos y sesiones de fotos para De La Cruz, cuya línea de bateo es un sólido .235/.350/.412 después de tres juegos seguidos sin hits seguidos de seis seguidos con uno. Sin embargo, es casi imposible salir de estos primeros nueve juegos sin un optimismo serio.

La maravilla de 6 pies 5 pulgadas juega principalmente en la tercera base como el campocorto de McLain Man, que es solo el último ejemplo de su voluntad y capacidad para aprender sobre la marcha.

Los jugadores con su longitud a menudo luchan por hacer un contacto consistente, y De La Cruz tiene una tasa de contacto del 69.4% que no lo preparará para títulos de bateo.

Lo que pueden (o deben) hacer es dominar la zona de strike para que sus golpes se produzcan predominantemente en los strikes, donde pueden maximizar el daño.

Al principio, De La Cruz tiene una tasa de ponches demasiado alta del 37,5 %, pero también está demostrando las ganancias que impulsaron su stock de prospectos de «caja de herramientas tentadora» a «superestrella potencial».

Ha tomado bases por bolas en el 15% de sus apariciones en el plato, gracias a un ojo selectivo en el plato que, con los ajustes continuos que ayudaron a reducir su índice de ponches en cada una de las últimas dos temporadas, en última instancia debería servirle bien mientras establece lo que podría ser un nivel de rendimiento extremadamente alto.

Hay más talento joven aquí, y todavía en camino

Entonces, ¿McLain, el tipo que juega como campocorto delante de De La Cruz? Él solo tiene 23 años, una selección de primera ronda en 2021 de UCLA que incendió las menores y, hasta ahora, también las mayores. Está bateando .328/.379/.516 en sus primeros 28 juegos, bueno para un OPS+ de 136. Era el prospecto No. 9 de los Rojos al comenzar la temporada, según Baseball Prospectus.

Otros dos grandes prospectos ya están haciendo contribuciones. El abridor zurdo Andrew Abbott, quien juega el viernes por la noche en Houston, aún no ha permitido una carrera en 11 2/3 entradas de las Grandes Ligas, manejando grandes ponches que también producen demasiadas bases por bolas.

El versátil jugador de cuadro Spencer Steer debutó en 2022 y tiene nueve jonrones y un OPS de 119 en 66 juegos esta temporada.

Steer vino de la organización de los Mellizos de Minnesota durante lo que parece ser una fecha límite de cambios tremendamente inteligente en 2022 para el gerente general de los Rojos, Nick Krall.

Un apunte

Pueden correr

De La Cruz ciertamente es parte de esto, pero los Rojos han estado quemando exitosamente las bases durante toda la temporada. Los Reds están empatados en el segundo lugar en la MLB en bases robadas (con 70), y también ocupan el segundo lugar en valor general de corrido de bases según los cálculos de FanGraphs.

Por: Zach Crizer

Yahoo Sports