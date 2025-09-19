Elvis Crespo celebra su mejor momento: «Mi misión es ser y hacer feliz»

Washington.- Elvis Crespo no se duerme en sus laureles. Tras reinventarse y sanar con ‘Poeta Herío’, un álbum de “terapia musical” luego de una dolorosa ruptura, el artista boricua nacido en Nueva York asegura que está en su mejor momento y reafirma su misión de disfrutar y al mismo tiempo llevar felicidad a su público.

“Cuando me meto en un estudio a hacer música, yo lo que quiero es ser feliz, porque eso se lo transmito a las personas que quiero que bailen mi música. Esa es mi misión en este mundo- ser feliz y a la vez hacer feliz a la gente ante un mundo tan complejo, tan impredecible”, reconoció en entrevista con EFE.

El autor del clásico ‘Suavemente’ recibió este jueves en Washington la Medalla de Excelencia, el máximo reconocimiento del Instituto del Caucus Hispano del Congreso estadounidense, un honor que todavía le cuesta creer.

“Jamás y nunca me pasó por la mente que 28 años luego de lanzarme como solista, iba a estar siendo reconocido en Washington con una medalla de esta magnitud. Le agradezco a Dios por darme el talento de hacer lo que me apasiona, y a la audiencia de tantos años que aún consume mi música”, dijo.

La terapia de ‘Poeta Herío’

Crespo se considera afortunado de seguir siendo un nombre familiar en la escena musical latina, donde irrumpió a mediados de los 1990s con éxitos como ‘Tu Sonrisa’ y ‘Píntame’. A pesar de ser un artista consagrado, la vida y la música le siguen sorprendiendo.

“Puedo tener una lista de proyectos que me visualizo haciendo en un futuro, pero al final, yo vivo un día a la vez, y a veces surgen cosas que yo no planifico”, advirtió el artista, nominado a un premio Billboard 2025 en la categoría de Artista Tropical del Año – Solo.

El cantante Elvis Crespo. EFE/ Lenin Nolly

Entre los imprevistos- la ruptura de un matrimonio de 15 años. Con el dolor, llegó un nuevo álbum conceptual, ‘Poeta Herío’, con el que se siente “muy entusiasmado”, donde ha reunido a voces consagradas y noveles, y llenado arenas como el Coliseo José Miguel Agrelot, en Puerto Rico, considerado la meca de la música urbana.

“Fue un rompimiento muy doloroso para mí. Y yo lo que me dije fue- ‘bueno, vamos a utilizar el arte como terapia’”, recordó.

El fonograma incluye varias canciones en solitario y duetos con pesos pesados del género latino como Arcángel, Ivy Queen, Víctor Manuelle, Jerry Rivera y Toño Rosario, junto a figuras en ascenso como el dominicano Ebenezer, en un arco de sanación que hace que el ‘Poeta Herío’ se evolucione posteriormente en el tema ‘Poeta Curao’.

Volver a las raíces con Bodeguita Tour

A más de tres décadas de sus inicios, Crespo insiste en regresar a las raíces con su Bodeguita Tour, una serie de presentaciones sorpresa en pequeñas tiendas de barrio, similares a las del Bronx, en Nueva York, o Guaynabo, en Puerto Rico, donde creció escuchando a Johnny Ventura, Wilfrido Vargas y la Fania Records.

Esta gira «íntima” y de “conexión con el público” ya lo ha llevado a República Dominicana, Puerto Rico y a ciudades estadounidenses como Miami, Nueva York, Washington y Filadelfia. En un futuro prevé ir a Texas y a Los Ángeles, además de cruzar el Atlántico. “Para España tenemos una idea bien buena”, adelantó.

“Yo me atrevería a decir que este es el mejor momento de mi carrera, por el alcance que tengo, con las plataformas digitales y la facilidad de las herramientas que tenemos hoy. En algún lugar leí que cuando tú tienes 15 años en algo, te conviertes en un especialista. Yo llevo ya, ¡guau!, casi 40 y sigo adaptándome a lo que venga”, aseguró.