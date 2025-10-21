Embajada de EE.UU. en Santo Domingo cierra por tormenta tropical Melissa

Santo Domingo. – La Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana anunció que no ofrecerá servicios este miércoles 22 de octubre, debido a las condiciones meteorológicas adversas provocadas por la tormenta tropical Melissa, la cual continúa generando intensas lluvias y fuertes ráfagas de viento en diversas provincias del país.

A través de un comunicado difundido este martes, la misión diplomática informó que todas las citas y trámites consulares —incluyendo los relacionados con visas, pasaportes y otros servicios— serán reprogramados una vez las operaciones se reanuden con normalidad.

Quizas te interese; COE coloca nueve provincias en alerta roja por tormenta tropical Melissa

La embajada pidió a los ciudadanos estadounidenses y al público en general mantenerse atentos a las informaciones oficiales del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), así como a los canales de comunicación de la sede diplomática para futuras actualizaciones.