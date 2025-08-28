El cónsul general de Estados Unidos en República Dominicana, William Swaney, encabeza ayer el encuentro con la prensa dominicana./Foto Arlenis Castillo

El nuevo cónsul general de Estados Unidos en República Dominicana, William Swaney, reveló que las autoridades estadounidenses podrían introducir modificaciones en los requisitos de viaje para los ciudadanos dominicanos que soliciten visa, medidas que incluyen la implementación de dos mecanismos: garantía y provisión monetaria.

El diplomático, durante un encuentro con la presa dominicana, explicó que el primer esquema corresponde al programa de garantía económica, el cual funciona actualmente como plan piloto en dos países africanos.

Este consiste en que el viajero deposite una suma de dinero al momento de realizar su viaje a Estados Unidos. La cantidad es devuelta una vez la persona regresa a su país de origen.

“Hasta ahora este programa involucra a Malaui y Zimbabue. En estos pedimos una garantía de 15,000 dólares, donde depositan esta cantidad cuando realizan sus viajes y luego cuando regresan se lo devolvemos… Es posible que otros países tengan este mismo proceso en un futuro”, explicó Swaney.

El segundo mecanismo se enmarca en el programa Big Beautiful Bill, presentado en 2024, el cual establece una tarifa de seguridad de visa de 250 dólares.

“Esta disposición está bajo la administración del Departamento de Seguridad Nacional, que será la entidad encargada de dar a conocer los pasos y lineamientos para su aplicación”, afirmó.

De acuerdo con el cónsul, estas iniciativas buscan reforzar el control migratorio y garantizar mayor seguridad en los procesos de viaje hacia territorio estadounidense.

Visas en 2025

El cónsul general Swaney, con más de 30 años de experiencia diplomática, sostuvo que el número de visas otorgadas durante este 2025 ya sobrepasan las 180,000.

Indicó que la Embajada de Estados Unidos concedió el año pasado unas 187,923 visas en República Dominicana, por lo que “en este año van por un monto muy parecido”, expresó a la prensa junto a su equipo.