Brasilia. – En una ceremonia oficial celebrada en el Palacio Itamaraty, el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana en Brasil, Robert Takata, presentó sus Cartas Credenciales al presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quedando formalmente acreditado como representante diplomático del país ante la nación sudamericana.

Durante la audiencia, el embajador Takata transmitió los cordiales saludos del presidente Luis Abinader y del canciller Roberto Álvarez, al tiempo que reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con Brasil.

En el diálogo entre ambos mandatarios se resaltaron áreas prioritarias para la colaboración bilateral, como el comercio y la inversión, la cooperación técnica, el turismo, la educación, la innovación y el diálogo político, considerados pilares esenciales de la agenda conjunta de desarrollo.

Asimismo, en nombre del presidente Abinader, el embajador Takata extendió una invitación oficial al presidente Lula da Silva para participar en la X Cumbre de las Américas, que se celebrará en diciembre próximo en la República Dominicana, país anfitrión del importante encuentro hemisférico.

Puedes leer: Omar Fernández urge a suspender clases y labores por tormenta Melissa

La presentación de las Cartas Credenciales marca un nuevo capítulo en las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y Brasil, reafirmando el interés común de ambos gobiernos en impulsar una agenda dinámica y constructiva en beneficio de sus pueblos.