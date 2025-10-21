Santo Domingo.- El senador Omar Fernández solicitó este martes la suspensión de labores y clases en todo el país, ante la llegada de fuertes lluvias por el paso de la Tormenta Melissa, especialmente en las zonas con riesgo de inundaciones.

En un mensaje en su cuenta de X, Omar Fernández aseguró que pone a disposición sus equipos para cualquier acción preventiva y enfatizó la necesidad de priorizar la seguridad de los estudiantes y de toda la comunidad.

«Las autoridades de emergencias definen como inminente una gran cantidad de lluvias desde hoy y hasta el sábado, debido al paso de la Tormenta Melissa por aguas del mar Caribe. Ponemos a disposición nuestros equipos para cualquier acción preventiva, y pedimos a las autoridades la suspensión de labores y el despacho de los estudiantes a sus hogares, con especial atención a quienes se encuentran en zonas con potencial riesgo de inundación», escribió el legislador..

Las autoridades de emergencias han definido como crítica la situación meteorológica, que se espera afecte gran parte del país desde hoy hasta el sábado, y reiteran la importancia de que la población siga las indicaciones oficiales para proteger su vida y bienes.

Tormenta tropical Melissa

La Tormenta tropical Melissa se aproxima a República Dominicana, provocando lluvias intensas y ráfagas de viento que afectarán gran parte del territorio desde este martes hasta el sábado, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Mientras que, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) alertó sobre posibles inundaciones urbanas y rurales, así como desbordes de ríos y arroyos en zonas de alto riesgo.

Ante la situación, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alertas preventivas en varias provincias, instando a la población a extremar precauciones, especialmente en las áreas vulnerables, y a seguir las recomendaciones oficiales para proteger vidas y bienes.