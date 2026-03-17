Embajadora de EE. UU. recorre frontera en Dajabón

Dajabón. — En el marco de las acciones de coordinación bilateral, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabezó un recorrido por la zona fronteriza de Dajabón junto a la embajadora de Estados Unidos en el país, Leah Campos, acompañada por una delegación oficial, con el objetivo de observar directamente las condiciones operativas y de seguridad en esta franja limítrofe.

La agenda incluyó la inspección de varios segmentos de la verja perimetral, así como de la puerta de cruce formal, espacios donde las autoridades constataron el movimiento cotidiano de intercambio comercial y social entre ciudadanos de ambos lados de la frontera.

Durante la jornada, la representación estadounidense recibió información detallada sobre los mecanismos de vigilancia y control que ejecutan las Fuerzas Armadas y otras instituciones estatales, enfocados en preservar el orden, reforzar la vigilancia del territorio y garantizar la soberanía nacional.

El recorrido permitió mostrar de manera directa las acciones que implementa el Estado dominicano para sostener una frontera que funcione de manera organizada y segura, sin desvincularse de las dinámicas económicas y sociales propias de la zona.

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Fernández Onofre estuvo acompañado por el comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Carlos Antonio Camino Pérez, además del director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), el supervisor de la construcción de la verja y el comandante de la Cuarta Brigada de Infantería, quienes ofrecieron detalles sobre el despliegue operativo y las funciones de cada unidad en la protección de la línea divisoria.

La visita, de carácter estratégico, contribuye al fortalecimiento de los vínculos de cooperación y confianza entre la República Dominicana y Estados Unidos, así como al intercambio de experiencias en materia de defensa y seguridad frente a desafíos compartidos en la región.