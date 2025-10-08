Embajadora Leah Campos fortalecerá relaciones bilaterales

Santo Domingo.– La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) felicitó a Leah Francis Campos por su reciente confirmación como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos en la República Dominicana, luego de la aprobación oficial del Senado estadounidense.

La designación de la Embajadora Campos representa un paso importante en la consolidación de las relaciones bilaterales, que por más de un siglo se han basado en valores compartidos como la democracia, la libre empresa y el Estado de Derecho.

Su trayectoria profesional, marcada por una sólida experiencia en asuntos del hemisferio occidental y en la promoción de alianzas estratégicas, la posiciona como una figura clave para fortalecer los lazos económicos, comerciales y de cooperación entre ambos países.

“Desde AMCHAMDR felicitamos a Leah Campos, nueva Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, y expresamos nuestro entusiasmo por trabajar de cerca con ella para seguir fortaleciendo los lazos entre ambos países y construir juntos una región más segura y próspera”, destacó la Cámara en un comunicado.

La institución aseguró que la experiencia y liderazgo de Campos contribuirán significativamente a fomentar la cooperación, generar entendimiento mutuo, promover la inversión, el crecimiento sostenible y la competitividad en la República Dominicana, reafirmando su compromiso de seguir siendo un puente estratégico entre los sectores público y privado de ambas naciones.