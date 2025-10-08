Santo Domingo.- La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana informó este miércoles la entrada en vigor de una nueva medida migratoria del presidente Donald Trump, que establece un cobro de 5,000 dólares a los inmigrantes considerados “inadmisibles” que ingresen al país de forma irregular.

Según el comunicado difundido en las redes sociales de la embajada (@embajadausaenrd), la tarifa se aplicará a todas las personas de 14 años o más que sean detenidas por ingresar sin autorización a territorio estadounidense.

“Esta tarifa es definitiva, no negociable y no puede ser apelada. El incumplimiento en el pago resultará en consecuencias financieras adicionales”, advierte la nota. Puedes leer: Embajada de EE. UU. aclara: es falso que cierre del Gobierno permita entrada de inmigrantes ilegales

La disposición, parte de la iniciativa legislativa One Big Beautiful Bill promulgada en julio y que comenzó a aplicarse el 1 de octubre con el inicio del nuevo año fiscal, busca reforzar las sanciones económicas contra los inmigrantes irregulares, en línea con la política de “cero tolerancia” impulsada por la administración Trump.

La tarifa se aplicará de manera automática a quienes sean clasificados como inadmisibles, incluyendo a quienes ingresen sin documentos, con visas vencidas o mediante cruces fronterizos ilegales.

Aunque la medida ya genera debate en redes sociales, con algunos usuarios apoyando la iniciativa y otros mostrando preocupación por su impacto en migrantes de bajos recursos, hasta el momento no se han detallado los procedimientos administrativos ni los mecanismos de cobro de la tarifa.

Además de esta tarifa, la ley también contempla un aumento de 250 dólares en el costo de algunas visas, conocido como tasa de integridad, aunque aún no se ha precisado cómo será aplicado dicho incremento, según informó el Departamento de Estado.