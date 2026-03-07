El jurista Emilio López informó que no continuará representando legalmente a la profesora captada en un video que circula en redes sociales, donde presuntamente se le observa agrediendo a una menor en una estancia infantil del sector Alma Rosa I.

López aclaró que su intervención en el caso fue estrictamente puntual. Según explicó, fue contactado por allegados de la docente con el único fin de gestionar su entrega voluntaria y garantizar el debido proceso ante el Ministerio Público y las autoridades del Ministerio de Educación (Minerd).

“Nos convocaron para presentarla ante el centro educativo y el Ministerio Público, poniéndola a disposición de las autoridades correspondientes”, precisó el abogado Emilio López.

Asimismo, el profesional del derecho confirmó que, a partir de este momento, la defensa técnica de la imputada será asumida por otro equipo legal.

“Quien les habla ya no asume más el proceso. De ahora en adelante, la docente será asistida por otros abogados”, manifestó, subrayando que todo ciudadano tiene derecho a la asistencia legal sin importar la naturaleza del hecho que se le atribuya.

El caso ha generado una fuerte indignación colectiva tras la difusión de las imágenes de maltrato. Actualmente, las autoridades mantienen bajo investigación el incidente para establecer las sanciones penales y administrativas que correspondan.