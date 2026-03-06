El Ministerio de Educación (MINERD) informó que inició una investigación inmediata en un centro educativo de nivel preescolar ubicado en el sector Alma Rosa, Santo Domingo Este, luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa una presunta conducta indebida por parte de una profesora.

La institución explicó que, tras tener conocimiento del caso, activó de inmediato el protocolo de actuación correspondiente para salvaguardar la integridad y el bienestar de los estudiantes, además de abrir un proceso de investigación para esclarecer los hechos.

El MINERD indicó que dispuso de personal técnico especializado para dar seguimiento a la situación en el centro educativo, con el objetivo de investigar lo ocurrido, aplicar las medidas administrativas pertinentes y apoyar las acciones que realicen las instancias responsables de la protección de la niñez.

Asimismo, la cartera educativa reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de los espacios escolares, y enfatizó que cualquier conducta que atente contra su dignidad o seguridad será debidamente sancionada.