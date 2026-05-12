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Escándalo en altamar: expulsan de EE.UU. a 27 empleados de cruceros vinculados a pornografía infantil

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Escándalo en altamar: expulsan de EE.UU. a 27 empleados de cruceros vinculados a pornografía infantil

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detalló que las detenciones se realizaron durante operativos de control.

Los Ángeles. — Las autoridades migratorias de Estados Unidos deportaron a 27 trabajadores de cruceros, entre ellos empleados de la reconocida línea Disney Cruise Line, tras verse implicados en casos de pornografía infantil.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detalló que las detenciones se realizaron durante operativos de control, resultando en la expulsión inmediata de los tripulantes vinculados a este grave delito.

La expulsión de los empleados está relacionada con una investigación realizada por CBP en ocho cruceros que llegaron al puerto de San Diego (California) entre el 23 y el 27 de abril.

Los investigadores de CBP abordaron los cruceros como parte de una pesquisa sobre material de explotación sexual infantil, según explicó CBP en un comunicado.

Se descubrió que los 27 trabajadores, todo ellos extranjeros, «estaban involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de CSEM o pornografía infantil», según información citada por NBC.

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Las visas de estas personas fueron canceladas y no se les permitirá el arribo a Estados Unidos.

La mayoría de los trabajadores deportados son de Filipinas.

Disney Cruise Line dijo en un comunicado, citado por la televisora, que la compañía cooperó plenamente con las autoridades policiales y que mantiene una «política de tolerancia cero ante este tipo de comportamiento».

Tanto CBP como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas mantiene operativos dirigidos a combatir la pornografía y el material de explotación sexual infantil, conocido en inglés como CSEM.

TEMAS: #Aduanas y Protección Fronteriza#CBP#Cruceros#Pornografía Infantil
Agencia EFE

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