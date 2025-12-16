Empleo en República Dominicana está en ocupación máxima                          

El Banco Central informó que los resultados más recientes de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), que levanta trimestralmente esa entidad, evidencian que el mercado laboral continúa exhibiendo gran resiliencia, con niveles de ocupación en su nivel máximo y tasas de desocupación e informalidad que se mantienen en torno a los mínimos históricos de la serie de la referida encuesta.

Indicó que este comportamiento se ha registrado pese al entorno internacional adverso, que ha generado incertidumbre y ha afectado principalmente el desempeño de la inversión privada, lo que, combinado con una ejecución de la inversión pública por debajo de su promedio de largo plazo, se ha traducido en una moderación del crecimiento económico.

Los ocupados formales contribuyeron con 73.8 % (88,583 trabajadores) del incremento en los ocupados netos en los últimos doce meses, mientras que los informales representaron el 26.2 % (31,382 trabajadores) restante.

La informalidad total, es decir, la proporción de ocupados que no tiene acceso a la seguridad social vía su ocupación se situó en 54.6 % en el tercer trimestre de 2025, lo que representa una reducción interanual de 0.7 puntos porcentuales al comparar con el nivel de 55.3 % registrado en julio–septiembre de 2024.

La tasa de desocupación abierta (SU1), es decir, el porcentaje de los desocupados que están buscando activamente trabajo como proporción de la fuerza laboral se mantuvo en 5.3 %, sin variación con respecto a la tasa observada en en igual período de 2024.

Ocupados

El nivel total de ocupados se ubicó en 5,149,829 trabajadores, para un incremento interanual de 2.4 %, equivalente a 119,965 ocupados netos con respecto al período julio-septiembre de 2024.

La tasa de ocupación (TO), es decir la relación entre el total de ocupados y la población en edad de trabajar (PET), se situó en 63.1 % para julio-septiembre de 2025, superando en 1.0 punto porcentual a la tasa observada en el tercer trimestre del año 2024.

Al analizar la composición demográfica de los 119,965 nuevos ocupados netos, se observa que el 82.2 % (98,626 puestos de trabajo) de los mismos corresponde a la población femenina, concentrado principalmente en el grupo de 25 a 39 años, mientras que los hombres aportaron el 17.8% restante (21,339 puestos de trabajo).

Asimismo, se evidencia que, dentro de los 119,965 ocupados netos adicionales, 68,327 personas poseen estudios universitarios, en tanto que 52,358 cuentan con nivel educativo secundario.

Estos resultados reflejan que la generación de empleos en estos últimos doce meses estuvo concentrada principalmente en mujeres y personas con educación superior.