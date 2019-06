Artys es una nueva empresa de tecnología en el mundo de la música digital que llega a República Dominicana presentando sus novedosos servicios a favor de los artistas y el público.

Con sede en Puerto Rico, Londres, Tallin, Hong Kong, desarrollada en Francia, y disponible en todos los países de Latinoamérica, su objetivo es cambiar fundamentalmente el modelo de negocios de la industria del streaming para permitir a todos los artistas obtener una retribución económica de su música muy por encima de lo establecido actualmente y a los usuarios escuchar música gratis.

“La industria musical no existiría sin artistas, los artistas no existirían sin sus seguidores y no podemos vivir sin música. En base a esta observación, consideramos que es importante revertir los códigos y poner a los artistas y sus fanáticos en el centro del proceso económico para que los 3 actores estén íntimamente vinculados”, resaltó Fabien Reault, Fundador y CEO de Artys.

En ese sentido agregó que “Estoy convencidos de que el mundo está cambiando y que la política de cualquier empresa debe cumplir con los estándares de RSE (Responsabilidad Social Corporativa). Artys fue diseñado de acuerdo con este modelo y lo impondrá en la industria de la música”.