Empresarios hablan… ¿alguien escucha?

En todas las circunstancias el sector empresarial ha respaldado el diálogo convocado por los Gobiernos para explorar consensos frente a desafíos como la educación, la salud o como el que representa la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Al menos el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) no se ha conformado con respaldo protocolar a la iniciativa impulsada por el presidente Luis Abinader, sino que ha predicado con el ejemplo al formular propuestas concretas.

No importa que se rechacen o que simplemente se engaveten, la entidad cumple con plantear los puntos que entiende se deben adoptar frente a una coyuntura tan incierta como la que se vive en todo el mundo.

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El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, y el vicepresidente ejecutivo César Dargam, consideraron que frente a la crisis que ha elevado el precio del petróleo y otros insumos, el Gobierno debe gastar solo lo necesario, dejar de lado la reducción de las tasas de interés y focalizar los subsidios en los más necesitados.

También planteó fortalecer la inversión pública en infraestructura y reducir la burocracia estatal. Ante los desafíos que plantea el entorno internacional el Gobierno ofrece una buena demostración de apertura al escuchar y consensuar ideas con los distintos sectores. Después de todo, la crisis y sus consecuencias no solo plantean retos para las autoridades, sino para la nación en su conjunto.

El sector empresarial ha dado un valioso paso al frente con las sugerencias al Gobierno para enfrentar la crisis del petróleo.