Jarabacoa y Moca igualan a un gol en fútbol de la LDF

Richard Dabas de Moca FC al momento de peforar la porteria de Jarabacoa FC en la Liga Dominicana de Fútbol

Santo Domingo.- Los oncenos Jarabacoa FC y Moca FC empataron a un gol por bando el sábado por la tarde en el estadio Junior Mejía, en el inicio de la jornada once de la fase regular de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

Los primeros minutos del encuentro de fútbol fueron intensos y dominados por los mocanos, pero a partir del minuto veinte en adelante el juego favoreció al conjunto de Jarabacoa, que jugó como local.

Leer también: Pantoja, Cibao FC y Salcedo mantienen dura batalla por supremacía del fútbol dominicano

Fruto del buen juego de Jarabacoa, llegó el gol de Anier Rojas, al 37, para irse al descanso con ventaja 1-0.

En la segunda mitad el libreto cambió, ya que los mocanos fueron superiores en todo momento. El empate de los visitantes llegó tras un centro frontal del capitán Richard Dabas, que aprovechó de cabeza el ariete Gustavo Ascona, al 57.

Al 66 fue expulsado por tarjeta roja, el jugador de Moca, el mediocampista Jhonny Parima.

El empate deja abierta la clasificación a la liguilla para ambos clubes.

Mientras, el partido entre el Atlético San Cristóbal y el club Atlético Pantoja se postergó debido a la lluvia.

El encuentro, que estaba programado en San Cristóbal, se jugará el martes 28 de octubre, a las 6:00 de la tarde.