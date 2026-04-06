Durante los días de asueto de Semana Santa, mientras el flujo vehicular y el desplazamiento de personas alcanzaron cifras históricas, la cantidad de víctimas fatales experimentó una reducción respecto al pasado año 2025.

Más personas, más vehículos, menos tragedias

Según el informe consolidado leído esta mañana por el director del COE, Juan Manuel Méndez, durante el asueto de la Semana Mayor se movilizaron más de 7.3 millones de personas, lo que representa un incremento masivo, frente a los 4.4 millones registrados en 2025.

Asimismo, RD Vial reportó que solo entre miércoles y jueves circularon casi 900 mil vehículos por los peajes, un aumento del 39.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Aunque hubo un éxodo sin precedentes, esto no representó un aumento de las muertes durante el asueto. El reporte final confirmó 27 fallecimientos, frente a las 32 muertes reportadas en la Semana Santa de 2025.

Renglones Semana Santa 2025 Semana Santa 2026 Variación Total de Fallecidos 32 27 -5 Muertes por Accidentes 30 25 -5 Muertes Ahogamiento 2 2 0 Involucrados en Motos 26 21 -5 Accidentes de Tránsito 212 198 -14 Intoxicación Alcohólica 587 602 +15 Intoxicación Alimentaria 175 162 -13

Más intoxicación por alcohol en Semana Santa 2026

El único indicador que mostró un ligero aumento fue el de las intoxicaciones alcohólicas, con 602 casos atendidos, lo que mantiene bajo alerta a las autoridades de salud pública respecto al consumo desmedido, especialmente en menores de edad.

¿A qué se debe la mejora?

Las autoridades atribuyen estos resultados a una combinación de factores. Por un lado, señalan que el despliegue de 25,000 agentes de la Policía Nacional y 10,000 efectivos de las Fuerzas Armadas permitió una vigilancia más estricta en puntos críticos.

Por otro, destacan un «comportamiento más consciente» en la ciudadanía y el éxito de las inspecciones técnicas del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), que detectaron fallas en casi 4,000 autobuses antes de salir a las carreteras.