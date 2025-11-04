Brasil.- La influencer brasileña Bárbara Jankavski Marquez, conocida en redes como la “Boneca Desumana” o la “Barbie humana”, fue hallada muerta a los 31 años la noche del domingo 2 de noviembre en su residencia en el barrio Lapa, zona oeste de São Paulo.

Según la Policía Militar, un hombre que estaba en el lugar declaró que había pasado la noche con ella tras contratar sus servicios sexuales. Ambos habrían consumido sustancias ilícitas y, en un momento, Bárbara se quedó dormida y dejó de reaccionar.

Investigación por muerte sospechosa

Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia acudió para asistirla, pero ya no tenía signos vitales. Los agentes reportaron una lesión en el ojo izquierdo y marcas en la espalda.

Una amiga del acompañante dijo a las autoridades que había estado con ellos durante el día, pero no al momento del fallecimiento, y afirmó que la lesión en el rostro se debía a una caída accidental.

La Secretaría de Seguridad Pública de São Paulo ordenó exámenes necroscópicos y toxicológicos, mientras el caso fue registrado como “muerte sospechosa” y pasó al 7.º Distrito Policial de Lapa para investigación.

Una vida marcada por las cirugías

Con más de 344 mil seguidores en TikTok y 54 mil en Instagram, Bárbara se hizo conocida por documentar su transformación estética extrema.

Se había sometido a 27 cirugías plásticas, con un costo que superó los 300 mil reales: liposucciones, aumento de senos y glúteos, cinco operaciones de nariz y cambios en cejas, entre otros.

En 2024 protagonizó una campaña de Burger King llamada “Exagerado”, donde decía: “Veintiséis cirugías… el exceso forma parte de mí”.

Debate sobre la presión estética

Su muerte causó conmoción entre sus seguidores y volvió a poner sobre la mesa los riesgos del ideal de belleza extremo y la presión de las redes sociales por alcanzar la perfección física.