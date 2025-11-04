Trump bajo prueba: millones de votantes acuden a elecciones locales en EE.UU.

EE.UU.- Millones de estadounidenses votaron este martes en distintos estados del país por alcaldes, gobernadores y otros cargos, en una jornada que puede servir como un termómetro electoral para el presidente, Donald Trump, tras sus primeros nueve meses de segundo mandato.

Además de las elecciones a la alcaldía de Nueva York, que han despertado un gran interés por el liderazgo en las encuestas del candidato demócrata, el socialista Zohran Mamdani, también se celebran otros comicios destacados, como un referéndum en California para modificar los distritos electorales.

En Virginia, un estado bisagra que elegirá a su primera mujer gobernadora, se convirtieron en los primeros en cerrar los colegios electorales, a las 19:00 hora local (00:00 GMT del miércoles). La demócrata Abigail Spanberger lidera las encuestas frente a la republicana Winsome Earle-Sears, quien no ha recibido el respaldo público de Trump.

Episodios de tensión

Durante la jornada se registraron episodios de tensión. En Nueva Jersey hubo amenazas de bomba en al menos siete condados, lo que obligó al cierre temporal de algunas urnas.

Récord de votantes en elección histórica en Nueva York

Por la tarde, aproximadamente 1.4 millones de personas habían emitido su voto en Nueva York para decidir la contienda entre Mamdani, el independiente Andrew Cuomo (respaldado por Trump) y el republicano Curtis Sliwa, rezagado en los sondeos.

Las urnas en la ciudad cierran a las 21:00 (02:00 GMT). La elección ha generado interés internacional porque Mamdani, quien encabeza las encuestas, ha prometido mayor acceso a vivienda, alimentos y atención médica en una de las ciudades más costosas del mundo.

Además, podría convertirse en el primer musulmán en dirigir Nueva York.

Trump ha advertido que recortará financiación federal para la ciudad si Mamdani resulta electo.

California decide sobre el futuro político

En California, los votantes se pronuncian sobre la Proposición 50, que busca rediseñar los distritos congresionales para fortalecer el apoyo demócrata en las próximas elecciones legislativas.

La propuesta, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, busca contrarrestar estrategias republicanas en Texas, que buscan asegurar una mayoría en la Cámara Baja en 2026. De aprobarse, los demócratas podrían ganar hasta cinco escaños adicionales según expertos.

Trump ha cuestionado la legitimidad del referéndum al denunciar un supuesto fraude en California.

Otras contiendas estatales relevantes