SANTIAGO.-Un agricultor cuyos familiares habían reportado su desaparición hace 24 horas, fue encontrado muerto esta mañana en una acera de una de las calles de la comunidad Santiago de la Cruz, en Loma de Cabrera.

Las autoridades policiales identificaron al occiso como Elido Zapata, de 36 años de edad.

Junto al cuerpo sin vida de Zapata, que presentaba golpes en diferentes partes, fue encontrada una motocicleta CG, en la que había salido desde su vivienda para el sector “Los Socías”.

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Parientes del occiso reclamaron de las autoridades policiales y del Ministerio Público realizar una minuciosa investigación del caso, para determinar si su pariente fue víctima de un atraco y asesinato.

El cadáver de Zapata fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para fines de autopsia.