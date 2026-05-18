Fue aplazado para el próximo miércoles 20 de mayo el conocimiento de la medida de coerción contra seis imputados de estafar a una entidad financiera con más de RD$200 millones.

El proceso es seguido contra Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, quienes permanecen detenidos en la cárcel preventiva de la cuarta planta de la Fiscalía del Distrito Nacional.

Los imputados están acusados de formar parte de una estructura que captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta, provocando pérdidas millonarias a la entidad financiera afectada.

El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, había pautado inicialmente para este lunes 18 de mayo la audiencia contra las seis personas señaladas como presuntos integrantes de la red criminal.

En la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pidió que se imponga un año de prisión preventiva contra los acusados y que el caso sea declarado complejo debido a la magnitud de la presunta estafa y la cantidad de involucrados.