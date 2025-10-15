Encuentran hombre muerto 15 años después

España.- Antonio Famoso murió en soledad, pero su cuerpo no fue hallado hasta 15 años después, cuando los bomberos y la policía accedieron a su domicilio en Valencia, en la costa mediterránea de España, tras ser alertados por una fuga de agua.

El cuerpo de Famoso, nacido en 1936, fue encontrado el pasado fin de semana en un piso de Valencia, según informaron a EFE fuentes de la Policía Nacional. Las primeras investigaciones descartan un homicidio o muerte violenta, y apuntan a una causa natural o accidental, aún pendiente de confirmación.



Vecinos comentaron al diario El País que “no se metía con nadie” y que, al dejar de verlo, pensaron que se había trasladado a una residencia de ancianos.

Además, los gastos del hogar continuaron pagándose directamente desde su cuenta bancaria. Como no se reportó su muerte, siguió recibiendo su pensión de jubilación, lo que contribuyó a que su ausencia pasara desapercibida durante tanto tiempo.

El hallazgo se produjo tras las fuertes lluvias del fin de semana pasado, que provocaron un atasco en el desagüe del edificio, ubicado en la terraza del último piso, donde vivía Famoso.

El agua comenzó a filtrarse a los pisos inferiores y lo que caía era un líquido de «color negro y con mal olor«, según informó el periódico local Levante. Alarmados, los vecinos llamaron a la Policía Local y a los bomberos.

Cuando las autoridades accedieron al domicilio, se encontraron con un escenario deteriorado y lleno de palomas que habían anidado en el interior. Allí descubrieron el esqueleto del fallecido.

Una de las historias más conocidas. Joyce Vincent, de 38 años, fue hallada muerta en su apartamento de Londres en 2006, más de 2 años después de su fallecimiento. Su cuerpo estaba en el sofá, con la televisión aún encendida. Nadie la reportó como desaparecida. Su caso inspiró el documental «Dreams of a Life».