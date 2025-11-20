SANTAGO.-El cadáver de un hombre fue encontrado ayer tarde en la carretera que comunidad a las provincias de Montecristi y Dajabón, específicamente en la comunidad de Carbonera, informaron las autoridades policiales esta mañana.

La víctima fue identificada como José Manuel Valerio Rivas, de 32 años de edad y quien presenta impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

El médico legista que acudió al lugar para el levantamiento del cadáver lo envió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para fines de autopsia.

Puede leer: Asesinan a vigilante haitiano en empresa de agregados en Santo Domingo Oeste

Informes extraoficiales indican que Valerio Rivas era buscado por las autoridades policiales y judiciales de Montecristi por la muerte del nombrado Andrés Silvestre, ocurrida en el año 2023 en la localidad de Montecristi.