El 2018 fue buen año para el país.-

Pese a que el año que mañana concluye tuvo sus altibajos en el campo internacional por los enfrentamientos que en materia de espionaje diplomático, y competencia comercial mantuvieron las 3 Grandes Potencias, es decir Estados Unidos, China y la Unión Soviética, y la migración descontrolada de nativos de Guatemala, Honduras y el Salvador, usando a México como puente terrestre hacia territorio norteamericano. Todo lo contrario ocurrió en la República Dominicana, gracias a la acertada política tanto externa como interna que mantuvo el presidente Danilo Medina.

En materia económica el crecimiento del Producto Interno Bruto superó el 6% y la inflación se mantuvo en bajísimo 2% dando a nuestra moneda una envidiable estabilidad., merced a la acertada política mantenida por el Banco Central, siendo un ejemplo para latino américa en materia de inflación.

En el caso de la Salud Pública se continuó con la construcción y reconstrucción de nuevos hospitales, lo mismo que sucedió en materia de educación, con la construcción y reconstrucción de nuevos centros de enseñanza para beneficio de los sectores marginados de la población.

Igualmente el gobierno mantuvo su política de construcción y reconstrucción de calles, avenidas, autopistas y la puesta en servicio de algunas vías en U como forma de acortar la distancia entre distintos puntos de la geografía Nacional.

En materia agropecuaria se prosiguió una agresiva política dirigida a incrementar la producción de alimentos, destacando en este reglón, las visitas sorpresas que el Primer Mandatario realiza a las más apartadas comunidades rurales.

Se reforzó la seguridad ciudadana, especialmente en estos días festivos, con un redoblamiento del patrullaje policial y militar en las calles.

Resultó una lástima el aumento de las víctimas de los accidente de tránsito, los días 24 y 25 del mes que está finalizando, especialmente entre motoristas, por no atender a la campaña de moderación que hicieron el Jefe de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin y la Directora Ejecutiva de Tránsito Terrestre, Ingeniera Franchesca De Los Santos Tavares, y de la cual nos hicimos eco en nuestra columna ENFOQUE SEMANAL del pasado domingo y que volvemos a repetir en éste, aunque como dijimos a la gente necia, que no hace caso a los consejos útiles que no manejen bajo la influencia del alcohol, por que como ya dijimos, hay gente a quienes los buenos consejos le entran por un oído y le salen por el otro.

Y esto lo hacemos interesados en que disminuyan los hogares afectados por el luto o donde uno de los miembros presenta una lesión de gravedad.

Y hasta el próximo año donde esperamos que a través de las páginas de El Nacional, de las que somos asiduos colaboradores desde hace casi 30 años, seguiremos ofreciendo nuestros puntos de vista de la manera más objetiva posible.

Feliz 2019 para todos nuestros amables lectores.