Enmienda 25 y Dominicana

Usted puede ser o no ser trumpista y, muchos dominicanos esquivan la discusión diciendo que los problemas de USA son de ellos y que aquí lo que hay que hacer es disfrutar la vida.

Solo que actuar como Pilatos: “Esos son problemas de Irán, problemas de Cuba”, solo confirma lo que advirtió Brecht:

“Ayer vinieron por mis vecinos, pero como eran solo mis vecinos no intervine. Ayer vinieron por mis amigos, pero…Ayer vinieron por mi familia…Hoy vinieron por mi”…

Creada en 1967, pocos conocen que después del asesinato de Kennedy se creó en USA una enmienda para impedir la permanencia de presidentes que no pueden ejercer el poder con responsabilidad. Hoy esa enmienda está en el tapete en USA y cito:

1.-37 exgenerales y generales en servicio, han advertido al gobierno que enviar tropas a Irán, sin un plan definido, será repetir el desastre de Irak, donde sí había un plan y, aun así, terminó con la muerte de cinco mil soldados norteamericanos y un millón de civiles.

2.-Paul Eaton, exgeneral, ha advertido que enviar tropas a Irán, un país con 90 millones de habitantes y la tradición guerrerista persa, es un suicidio porque no hay coherencia estratégica.

3.-En el Senado, el representante de Connecticut ya lamenta el destino de los 7,500 soldados en camino a Irán, afirmando que USA no puede seguir siendo gobernada por un presidente con demencia, con lagunas de memoria, dificultades lingüísticas y obsesiones producto de un “narcisismo maligno”.

4,. Además, el Senado está discutiendo el constante flujo de informaciones falsas, como afirmar en un programa de Fox que los huties habían sido totalmente eliminados como amenaza en el Estrecho de Ormuz, cuando en la misma noche los huties derribaron un avión cisterna norteamericano. Y los irresponsables llamados a los buques, para que “demuestren su valentía” cruzando el estrecho, mientras denosta a sus aliados en la OTAN.

5,-¿Por qué la Enmienda 25 ha de interesarnos?, porque todo país que tenga una relación comercial importante con USA, está destinado a sufrir las consecuencias de la recesión que va a provocar, o ya está provocando la guerra contra Irán, y Dominicana está en esa lista.

6.-Cuál es el resultado de una recesión en USA? Una disminución, (caso que preocupa a México en especial con 80% de su comercio con USA), de las remesas y las remesas, recuérdese, son la segunda fuente de ingresos de nuestra nación, después del turismo.

7.- ¿Qué podría pasarnos? Eventos inesperados y terribles, según las predicciones espirituales, pero de eso no me toca escribir a mi. Mientras, les urjo a emular a Máximo Gómez y, apoyar la campaña de solidaridad con Cuba. Un deber.