Entérate NY

►Más claro de ahí no canta un gallo: Analistas dominicanos en NYC afirman que partidos políticos de RD en ultramar, los diputados del exterior (Servia Iris Familia, Norberto Rodríguez y Kenia Bidó, entre otros legisladores fantasmas), dirigentes políticos, comunitarios, profesionales y ciudadanos comunes criollos se “desgañitaban” demandando el no cobro de los 10 dólares que el gobierno exige a los dominicanos residentes en el exterior que viajan a su propio país -¡Uff!-, y ahora que el juez del Tribunal Constitucional (TC), Rafael Díaz Filpo ha dicho lo que tienen que hacer para eliminarlo. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=z8bVwO_By34 nadie dice esta boca es mía, excepto AlPaís-NY. Luego, el juez fue entrevistado en el programa de TV “Levántate NY” en esta ciudad, reiterando más ampliamente lo que tienen que hacer los quisqueyanos”. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=eTgYNG2S9K0 Ahora no aparecen los “llamados líderes comunitarios”, ni partidos, fijando posición al respecto, lo que viven es reiterando situaciones que ya “empalagan”, diiicen los opinólogos. Un ciudadano vociferó en el Alto Manhattan: “el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que se tenían”. Otro se puso a cantar el merengue: https://www.youtube.com/watch?v=Y_xoviutsEg

►No podrán destruirlo, tampoco reconstruirlo: Sabiólogos y todólogos dominicanos en el Alto Manhattan nos escriben. Ni quito ni pongo: Veamos: Dice en NY Héctor Rodríguez Pimentel, aspirante a la presidencia de la entidad: “no podrán destruirlo por más que negocien y maniobren en su nombre, porque se está integrando un ejército de hombres y mujeres que está trabajando intensamente para preservarlo y renovarlo, que permitirá jugar un papel importante en el 2024”. ¿? Pero tampoco podrán reconstruirlo, diiicen los opinólogos al notar los “añejados dirigentes reformistas en NYC, juramentándose con Pimentel. El reciclaje de siempre. No hubo una cara nueva. Alguien cantó: https://www.youtube.com/watch?v=HknYidXutIY El presidente de la seccional, Orlando Rosado, debería cambiar su método de trabajo, que no funciona desde hace años, es como el cangrejo manifiestan. Los analistas del patio (en sus “enjundiosos enfoques”; más duchos que Stephen Gerald, Bannon Butts, Robby Mook, Bad Parscale e Iván Jones, entre otros, considerados entre los mejores analistas del mundo, les quedan chiquitos a los “sabichosos quisqueyanos”) expresan que los reformistas en NYC hicieron “ingentes” esfuerzos (mañana, tarde y noche) visitando, llamando, convocando, reuniéndose e invitando a los “compatriotas” y la comunidad en general a la reunión del pasado sábado con Rodríguez Pimentel en la calle 181 en el Alto Manhattan. Pero, pareció un “entierro de gente pobre”, dijo un ex compatriota que cantó: https://www.youtube.com/watch?v=0k67aTFHSHU Otros desearon suerte y éxito al dirigente político.¡Ah! ¿Y será verdad? Un compatriota en voz baja susurró a otro: “Y qué hace Elías Barreras Corporán del PRM en este lugar, tirando fotos y grabando” ¡Huumm!

►El aspirante a diputado: El eterno aspirante a diputado por el exterior, el multimillonario (US$) propietario de una red de grandes supermercados en USA, Rubén Luna, quien fuera legislador en dos periodos por el PRD, fue presentado recientemente en el local del PRM-NY por el propio Neftalí Fuertes (presidente en licencia del partido oficial, porque no puede ser juez y parte al ser candidato a reelegir en la entidad, aunque está actuando como Ley, Batuta y Constitución, violentando disposiciones, sostienen los “compañeros) levantándole las manos a Luna, exclusivamente ante sus seguidores. ¿? Una fuente a lo interno del PRM-NY nos envió el programa legislativo de Luna, cuando fue diputado en las dos ocasiones y no cumplió el 99% de sus promesas. Ver: https://www.camaradediputados.gob.do/app/app_2011/cd_diputados_det.aspx?id=3225 ¡Ah! Diiicen que es un hombre de buenos modales, buen vestir y siempre usa un maletín de marca reconocida “Samsonite”.

►Debe retirarse de la política: Analistas del patio en El Bronx sostienen que el exalcalde de NYC, Bill de Blasio, debe retirarse de la política, porque así lo demandan las circunstancias, aunque tiene el derecho de continuar. Durante las primarias demócratas celebradas la semana pasada, aspiró a ser congresista por el distrito 10, que cubre la parte Norte y Central de Brooklyn y el Bajo Manhattan. De los 13 candidatos De Blasio quedó en el lugar 10, al sacar solo 477 (0.74%) votos. 1- Daniel Goldman 16,686 (25.72%); 2- Yuh-Line Niou 15,380 (23.71%); 3- Mondaire Jones 11,777 (18.16%); 4- Carlina Rivera 10,985 (16.93%); 5- JoAnne Simon 3,991 (6.15%); 6- Elizabeth Holtzman 2,845 (4.39%); 7- Jimmy Li 777 (1.2%); 8- Yan Xiong 686 (1.06%); 9- Maud Maron 578 (0.89%); 10- Bill de Blasio 477 (0.74%); 11- Brian Robinson 322 (0.5%); 12- Peter Gleason 147 (0.23%; 13- Quanda Francis 121 (0.19%). ¡Oh! Goldman se desempeñó como asesor de los demócratas de la Cámara de Representantes durante el primer juicio político de Donald Trump, y ahora obtuvo el respaldo del ex presidente justo antes de las primarias. ¡Bueeeno!

►Quiere resuelto el problema al llegar a NY: El presidente Luis Abinader viene en unos 20 días a NY para la Asamblea General de la ONU y quiere que el problema dentro del PRM-NY esté resuelto cuando llegue, nos informó una fuente a lo interno del partido. Actualmente el juego está trancado por las posiciones radicales que mantienen los principales candidatos a dirigir la seccional, Neftalí Fuertes y Alejandro Rodríguez (Tontón). Diiicen que Fuertes es el hombre de las relaciones políticas en RD, mientras Tontón lo es ante la base perremeísta neoyorkina. Escuchar: https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►¿Exageración?: Lectores nos escriben desde Queens. Ni quito ni pongo. Queda demostrado que empleados y/o funcionarios del PRM en NY quieren y vienen demostrando que para hacer su trabajo en el tren gubernamental debe ser “exagerando”, y/o opinando de todo, generalmente sin razón. En gran parte de la comunidad dominicana en NYC ha caído como un “balde de agua fría» (frase popular que deja las personas perplejas o desconcertadas) lo proclamado la semana pasada por la diputada en el exterior Servia Iris Familia: “El presidente Luis Abinader debe ser declarado como el “Nuevo Restaurador de la República”, porque con su “gestión está creando las bases de una nueva nación, de un mejor país, imprimiendo el sello de una correcta administración inclusiva”. “Como dominicana, legisladora y política, nos sentimos orgullosa de ser partícipe del proceso del cambio que experimenta el país, y no dudaremos un instante en seguir por ese sendero, sin importar el sacrificio personal que eso implique”. “Sacrificarse en seguir siendo diputada”, vociferó un ciudadano en el Alto Manhattan. Otro contestó: Diiicen que en NYC hay un empleado filático, exagerado en tumbar polvo, limpiar sacos, ser servil, y chivato (un master) que todo esto lo considera como una profesión, orgullo y deber, y un alimento que lo mantiene “gooordito”, diiicen.

►Adriano Espaillat: Nos escriben del Alto Manhattan. Ni quito ni pongo: Adriano Espaillat es un noble dominicano en la política de USA. Viene ayudando a jóvenes de su país en NY para que avancen en la política norteamericana. Muchos le critican, al parecer, sus méritos por estar llevando a cabo el relevo político dentro de su comunidad con jóvenes de hasta 30 y pico de años, pero quisqueyanos de mala voluntad le quieren hacer daño, diiicen opinólogos. Se convirtió en el candidato oficial del Partido Demócrata al ganar las primarias, para ser reelecto ante la Cámara de Representantes. Obtuvo 29,782 (79.92%), 6 veces más votos que Michael Hano (4,709 (12.64%) y 13 veces más que Francisco Spies (2,286 (6.13%). Sus pupilos dominicanos, Miguelina Camilo, por el distrito 33 en El Bronx y Ángel Vásquez, distrito 31 por el Alto Manhattan, aspiraron por primera vez al Senado Estatal y perdieron. Camilo enfrentó al actual incumbente desde el 2010, Gustavo Rivera, quien obtuvo 5,700 (52.3%) y Camilo 5,194 (47.7%), para una diferencia de 506 votos. Mientras, el actual incumbente del distrito 31 por el Alto Manhattan, Robert Jackson, obtuvo 9,868 (57.9%) y Vásquez 5,594 (32.82%) para una diferencia de 4,274 votos.

►Una pensión justa y merecida: Radhamés López, después de trabajar 22 años como profesor de educación física en escuelas primarias, intermedias y secundarias en Santiago de los Caballeros, su tierra natal, fue pensionado recientemente por el presidente Luis Abinader con 50 mil pesos dominicanos. Pocos dominicanos en NYC han condenado eso y lo han satanizado por el simple hecho de ser asistente de Adriano Espaillat. Pero la Ley es la Ley. Ley 379-81 sobre Pensiones y Jubilaciones en RD establece que luego de cumplir más de 20 años laborando en el país, la persona goza del mismo privilegio que miles de pensionados en dominicana. Ver: https://www.hacienda.gob.do/wp-content/uploads/2018/06/ley-379-pensionados-2.pdf Dominicanos en el Alto Manhattan la defienden. Ver: https://hoy.com.do/defienden-pension-del-asistente-congresista-adriano-espaillat/ ¡Ah! Una fuente informó a Entérate NY que un alto y reconocido dirigente del PRM-NY, que no quiere Ton ni Son con Adriano fue quien puso a circular de manera aviesa una copia del decreto. ¡Bueeeno!

►Un valor dominicano en NY: Arelia Taveras, presidenta de la Asociación de Restaurantes, Bares y Salones Latinos del Estado de NY, es una dominicana ejemplar. Posee un doctorado en Jurisprudencia y Derecho de la Facultad de Derecho Cardozo de la Universidad Yeshiva, y una licenciatura en Administración de Empresas. Ha logrado implementar programas para estructurar los objetivos de la asociación y obtener los recursos necesarios para operar con éxito sus empresas. Es una de las fundadoras de NY Business Licensing, especializada en licencias de bebidas alcohólicas y cafés al aire libre, asistiendo a los propietarios a obtener dicha licencia. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Arelia, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Ayuda para vivienda en NYC. Homebase puede ayudarlo si está en riesgo de quedarse sin casa. Hay sedes en los 5 condados de NYC, ofreciendo una amplia variedad de servicios para ayudar las personas que tiene una crisis de vivienda. Para mayor información: https://access.nyc.gov/es/

►Cultura general: Muchos de los trastornos mentales aparecen en la adolescencia. Las razones incluyen cambios físicos, emocionales y sociales, al igual que cambios en el cerebro. Más información: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/espanol

►Dólar y euro hasta este domingo 28 de agosto: Compra del dólar 52.56 y venta 54.13; Compra euro 51.91 y venta 55.45

►Combustibles del 27 agosto al 2 de septiembre, se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

