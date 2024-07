Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD



►¿Será cierto?: Que las diligencias que hicieran prestigiosos dominicanos de NYC ante el presidente dominicano Luis Abinader para que deje al actual cónsul Eligio Jáquez por un año más en el puesto dio sus frutos, según una fuente, pidiendo no ser identificada. Diiicen que es de conocimiento de los “lobistas” que Jáquez se quedará por 365 días más.

La petición al mandatario se hizo en base a que Eligio pueda retomar la compra del edificio consular en NYC y alojar a la vez a más de 15 instituciones gubernamentales dominicanas dispersas en la Gran Manzana, pagando cuantiosos recursos por los alquileres. El inmueble de seis pisos, 24,500 pies cuadrados y ubicado en el 12 East de la calle 53, entre las avenidas Madison y Quinta, no se compró en 2021, por 24.6 millones de dólares, porque el actual ministro de Hacienda, Jochi Vicente, a quien le apodan el “ministro no”, convenció al presidente no invertir en el inmueble y esos dólares deberían ser para comprar petróleo, por la situación que se daba en ese momento. No se sabe si la compra será del mismo edificio. Actualmente, el local que aloja el consulado, en el cuatro piso del 1501 de Broadway con la calle 43, en Manhattan, tiene un contrato vigente de US$$58,269.67 y vence en septiembre próximo.

Desde el 2004, con los aumentos que dicho alquiler viene experimentando se estima que el Estado de RD ha gastado más de 20 millones de dólares, sin que del referido monto se pueda obtener algún beneficio que no sea el uso que temporalmente se le da al inmueble. Diiicen que la comisión para adquirir dicho edificio todavía está conformada por el Dr. Rafael Lantigua, quien la preside, los empresarios Rafael José Agustín Taveras, Rodolfo Fuertes Corona (Rudy), arquitecto Bernardo José de Peña Arias y Ángel A. García Berroa. El cónsul Jáquez solicitó en aquella ocasión excluirlo de la negociación. ¡Bueeeno!

►Leoncitos se mantienen en pleito en USA: Leoncitos en la circunscripción 1-USA mantienen un pleito feroz para hacer honor a la salsa = https://www.youtube.com/watch?v=HknYidXutIY. Los “cachorros” del “León” tienen la batalla desde NY hasta Boston por ser representantes de la Comisión Organizadora del Segundo Congreso del partido Fuerza del Pueblo (FP) en RD. En EUA se presentaron 4 aspirantes: Carlos Feliz y Ramón Santana por NYC, Carlos Tejada y Dominico Cabral por Boston. Tras el proceso de selección, fueron escogidos Ramón Santana (Bronx) y Carlos Tejada (Boston). Ahí pasó el palé. Quedó fuera el presidente de la FP-NY, Carlos Feliz. ¡Cosa más grande chico! diría Tres Patines. Ahí mismo comenzaron los problemas, lo pinchan y no vota sangre, diiicen. Ya impugnaron la escogencia de los dos dirigentes electos. Nos enviaron el documento de impugnación del 14 de este mes dirigido al Dr. Leonel Fernández, presidente FP; Radhames Jiménez y Antonio Florián, vicepresidente y secretario general de la FP. Expresa, entre otras cosas: Al proceso de elección, el triunfo legítimo corresponde a Carlos Feliz, ya que el método de votación fue muy vulnerable. Las irregularidades estuvieron a la orden del día. En el primer intento de votación hubo más votos que participantes y se anuló, sacrificando los ganadores del mismo, expresa el documento, al parecer hecho de noche sin luz. Agrega, se hizo un acuerdo y ganaron limpiamente el compañero Feliz y Tejada, pero vino una propuesta inexplicable de una segunda vuelta, cuando ya había dos ganadores. Firman Carlos Feliz, los presidentes del partido en NJ, Pensilvania y Nueva Inglaterra (Máximo Corcino, Daniel Torres y Dominico Cabral) y varios miembros de la Dirección Central (DC). Un compañerito en Queens cantaba con un micrófono = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo El segundo Congreso de la FP contará con 25 integrantes, de los cuales 14 serán seleccionados por la Dirección Central; 9 por la Dirección Política; el secretario de Organización y el de Asuntos Electorales.

►Advertencia: Dominicanos residentes en el exterior que al visitar la RD conducen vehículos, en el nuevo Código Penal se contempla la aprobación (segura) de disposiciones legales con rígidas penas (cárcel y multas). Artículo 329: “Quien profiriera amenazas o lleve a cabo cualquier acto de intimidación contra un funcionario o servidor público con el propósito de que este se abstenga de ejecutar un acto consustancial con sus funciones será sancionado con prisión mayor de 4 a 10 años y multa de 4 a 10 veces el salario mínimo que perciba el funcionario o servidor público que fuera víctima. Artículo 330: “Constituye ultraje el hecho de pronunciar palabras o amenazas, o enviar escritos, imágenes o cualquier tipo de objeto, o hacer gestos, de modo no público, pero de carácter contrario a la dignidad personal y a la de las funciones que desempeña algún funcionario o servidor público. Sanción de 15 días a 1 año de prisión y multa de 2 a 3 veces el salario que perciba el funcionario o servidor público que ha sido víctima”.

Artículo 332: “Quien oponga resistencia violenta (rebelión) contra un funcionario o servidor público que, actuando en el ejercicio de sus funciones, se limita a cumplir con las atribuciones legales inherentes a su cargo. Sanción de 1 a 2 años de prisión y multa de 2 a 3 veces el salario que perciba, al momento de la infracción, el funcionario o servidor público que ha sido víctima”. Artículo 333: “La rebelión que ocurra con ocasión de una reunión o manifestación, o con el uso de armas, contra la autoridad, será sancionada con 4 a 10 años de prisión y multa de 4 a 10 veces el salario que perciba, al momento de la infracción, el funcionario o servidor público que ha sido víctima”.

Artículo 335: “Quien cometa desacato, desobedezca o resista una orden, o mandato de una autoridad competente será sancionado con 15 días a 1 año de prisión y multa de 1 a 2 salarios mínimos del sector público cuando se trate de un particular que cometa el desacato”. Ha sido un hecho frecuente las visualizaciones de agresiones verbales, amenazas, golpes y hasta heridas por parte de ciudadanos contra agentes de la Dirección General de Tránsito Terrestre (Digesett), sin que hasta el momento se hayan producido serios sometimientos a la justicia, ni condenas por estas acciones. Un ciudadano en el Alto Manhattan, vociferó “Macana” como proclamaba el fenecido Lajara Burgos. Otros articulados = https://noticiasmsm.com/2024/07/17/33387/



►Para saber cómo es fulanito, dale un carguito: Muchas personas en el Gobierno recurren al “chivateo”, “desinforman”, “reprimen”, “se ponen de lambones”, “serruchan palos” y “traicionan”, entre otras degradaciones humanas. En instituciones tanto del Gobierno, comunitarias y filiales de partidos políticos dominicanos en NYC, Entérate NY mantiene mujeres (que levantan menos sospecha) como reporteras soterradas (observan, escuchan, hablan, recogen datos, miran oficios, entre otras cosas) para hacer honor al lema de esta columna “Periodismo informativo y crítico al servicio de la comunidad”. Muchos llamados funcionarios deben recordar que las posiciones son efímeras, no son herencias, y tener presente que “el que menos sirve, sirve para remedio en esta vida”, y mientras más alto se considera en su “posición” más duro se da cuando cae; por eso hay que ser humilde, sencillo y servicial. Nosotros escribimos sobre el consulado dominicano (siempre poniendo las pruebas) pero hay un “funcionarote” -sanguíneo- que es inaguantable con medidas arbitrarias. ¡Uff! Cuando le llevan un chisme sin “Barreras”, se vuelve peor que Johnny Abbes en la era de Trujillo, represivo. Ejecuta disposiciones y se presenta como “el chivo que más … . Y como dijera “Santo Tomás, ver para creer” lo que le han hecho por un chisme del gordo que aparece en la foto “yo vendí al contado” es ridícula. En el consulado se debe copiar la sencillez, humildad, respeto y consideración hacia los subalternos como lo hace el cónsul Eligio Jáquez. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó ¡Hay San Antonio! Otro contestó ¡Hay San Elías! Cada vez que se enfoca la sede consular, muchísimos “tumbas polvos” y “limpias sacos” se enojan. ¿Y? Recuerden lo proclamado por el cónsul Jáquez en abril 2021 (Día del periodista): “Los hombres públicos a veces quisiéramos siempre que se dijeran solo las cosas buenas, pero si la prensa actuara así estaría incumpliendo con su responsabilidad. Los periodistas tienen el deber sagrado de llevar la información para que el pueblo se forje su opinión”. Escuchar a Eligio: https://www.youtube.com/watch?v=4eKfjJOKgCQ A quien le sirva el sombrero que se lo ponga.

►Un valor dominicano en NY: Máximo Cabral (Cucho), un dominicano pura cepa, oriundo de San Fco. de Macorís, pero criado en la capital, hermano del colega periodista Euri Cabral, lleva más de 30 años en la Gran Manzana, siendo ejemplo de conducta, trabajo, amistad y esposo ejemplar (Iluminada Vargas de Cabral) con más de 30 años de unión matrimonial. Estuvo 33 años como profesor en el sistema de educación de NYC y 31 como supervisor (part-time) en UPS. Cabral se ha caracterizado por orientar y aconsejar, principalmente a la juventud de hoy en día, para que estudien, se preparen y aprovechen las facilidades que ofrece el sistema en USA para convertirse en profesional en cualquiera de las ramas del saber. Con frecuencia dialoga en esa dirección con jóvenes de ambos sexos en diferentes vías de la Gran Manzana. Se definió amante del beisbol, seguidor de los Yankees y viaja con frecuencia a su país natal. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre, dígale: “Cucho, usted es un valor dominicano en NY”.



►Cultura general: La camiseta “Called Shot” número 3 que usó Babe Ruth en la Serie Mundial 1932, se subastará por 30 millones de dólares, entre el 23 al 25 del próximo agosto. Con dos bolas y dos strikes, luego señaló que sacaría la bola por encima de la cerca del jardín central del Weigley Field y así fue. Uno de los momentos más míticos y debatidos en la larga historia del juego y que agregó una dimensión más de tradición a las contribuciones de Ruth al pasatiempo estadounidense.

►Servicio comunitario: Hay programas del Gobierno-USA que ayudan a familiares o amigos de personas con discapacidad a recibir un pago como cuidadores en sus actividades diarias. Para más información, visitar: https://www.medicaid.gov/

►Salud: El hígado graso es una enfermedad caracterizada por la acumulación de grasa en las células hepáticas. Esta condición puede presentarse como hígado graso no alcohólico, que no está relacionada con el consumo de alcohol, o como hígado graso alcohólico, que sí está vinculado al consumo de alcohol. El gran reto con esta patología, como en general con todas las enfermedades del hígado, es que es silente. Sus síntomas son inespecíficos y no se manifiestan hasta que el hígado presenta un daño elevado, por eso es recomendable visitar el médico.

►Sobre el español: Paroxismo = Exaltación extrema de los afectos y pasiones.

►Dólar y euro hasta este domingo 21: Compra del dólar 58.48 y venta 59.536. Compra euro 62.85 y venta 66.14

►Combustibles: Del 20 al 26 de julio: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com