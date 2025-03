Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Otro logro del Congresista Espaillat: Durante el pasado fin de semana se ha hablado en el Alto Manhattan, por un tubo y 7 llaves, de otro logro del congresista dominicano en EE. UU, Adriano Espaillat, de poner en alto la bandera tricolor, diiicen. Veamos: EUA, con 340 millones 100 mil habitantes, superficie de 4,150 kilómetros cuadrados y aproximadamente 30,000 ciudades incorporadas, reconoce oficialmente el sector de Washington Heights (donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos en todo el exterior) como el primer y único «Distrito Histórico Dominicano» en territorio estadounidense. Léase bien «Espaillat lideró el esfuerzo para lograr el reconocimiento federal de las contribuciones dominicanas en USA, y se designara en el Registro Nacional de Lugares Históricos en EUA». No fue un maíz, porque necesitó dedicación, voluntad política y personal. ¡Ehh! Un ciudadano en El Bronx vociferó: Y eso, tergiversan, falsean y denotan con vileza y alevosía la dominicanidad del santiaguero y liceísta. Otro contestó, es que un grupito quiere que sustituya a Duarte en cuanto a la dominicanidad. ¿Será? ¡Ay! Los refranes son expresiones que transmiten sabiduría y se han difundido a lo largo del tiempo = «No hay peor ciego que el que no quiere ver». ¡Ah! Espaillat fue escogido por la bancada demócrata en el Congreso de EUA para que responda en español el mensaje del presidente Donald Trump, ante una sesión conjunta del Congreso la semana pasada. ¡Bueeno!

►Entregan bandera y declaran hijo adoptivo a Ulloa-NY: El Defensor del Pueblo de la RD, Pablo Ulloa, fue reconocido el pasado fin de semana en NYC por varias organizaciones comunitarias, de la sociedad civil y periodística, entregándole la Bandera Dominicana y declarándolo hijo adoptivo de las entidades participantes en el acto. Lo hicieron por ser transparente y defender los mejores intereses del país. La actividad se celebró en los exclusivos salones del lujoso Beverly Hills Manor, en El Bronx. Ulloa se encuentra haciendo un periplo por varias ciudades de USA, llegó el pasado 25 de febrero y regresa a RD este martes. Sus encuentros y contactos han sido múltiples con diferentes sectores. Además, puso a circular su libro «Por el bien común, hacia un Estado de bienestar para todo», en el que analiza la situación social y económica de RD y también hace una propuesta para lograr un Estado inclusivo y sostenible. Se trata de una obra en la que propone un pacto nacional basado en cuatro ejes: reforma económica y fiscal, educación y juventud, desarrollo social y sostenibilidad e institucionalidad y justicia. Ver reconocimiento: https://actualidadneoyorkina.com/?p=6192

►Julito Hazim, una voz autorizada en RD: Es conocido en la RD y dentro de la comunidad dominicana en el exterior los acertados y enjundiosos análisis, que desde hace más de 40 años, viene haciendo el doctor Julio Hazim por la TV. Recientemente planteó: «Luis Abinader podría devolverle el favor a Leonel Fernández en el 2028» = https://zabalaaldia.com/julito-hazimluis-abinader-podria-devolverle-el-favor-a-leonel-fernandez-en-el-2028-un-legado-eterno-en-la-comunicacion-dominicana-con-miras-al-futuro-politico-del-2028/

También dijo: «Carlos Gómez, senador por Moca, podría sorprender con una candidatura respaldada por su influencia económica y el apoyo de la diáspora dominicana en NY. Además, no descartó que figuras como David Collado puedan buscar alianzas con otros partidos si no logran consolidar su liderazgo dentro del PRM. En la Manzana cantan a coro = https://www.youtube.com/watch?v=ifS99okCSzo

►Sobre Carlos Gómez en NY: Lectores nuestros en el Alto Manhattan nos escriben. Ni quito Ni pongo: Sobre las aspiraciones presidenciales del senador Carlos Gómez, que la viene preparando desde hace algún tiempo, porque son muchos los asesores políticos internacionales que les imparten cursos, ensayos ante el público, la TV, prácticas y cursillos en ese sentido, así como cursos acelerados con «tacos en política» en las diferentes áreas, según fuentes muy cercana al podero$o legi$lador. Pero, diiicen en NYC, para tener aceptación en la comunidad deberá gastar gran parte de su fortuna que es de 9 mil millones de pesos, según medios de comunicación en RD, = https://www.instagram.com/somospueblord/p/CPgHwCDLIBv/?hl=es ¿Por qué? Porque el senador como presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior del Senado de la RD no ha hecho nada por sus connacionales en Ultramar, no se deja ver, participa muy rara vez de actividades con la comunidad. Inclusive nos hicieron llegar una intervención de un prestante mocano. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=RA7zyZEWA4A Esto es Calladito: La misma fuente, pidiendo no ser identificada, nos informó que en el entorno político del presidente Abinader se comenta y analiza que la formula del PRM 2028-2032 es Raquel Peña – Carlos Gómez. ¡Bueeeno!

►Se escribió el 2 de diciembre 2024: https://hoy.com.do/enterate-ny-presidente-sigue-nombrando-en-estados-unidos-a/ Hablando de la diáspora en el PRM-NY: Nos escriben. Ni quito ni pongo: El senador por Espaillat, Carlos Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Dominicanos Residentes en el Exterior del Senado de la RD, que todavía sus connacionales en el exterior están esperando por las múltiples promesas que les hiciera hace años, quiso reconocer y mostrarse preocupado, durante la reunión del PRM-NY, por la diáspora dominicana; pero el murmullo al oído en tono bajito entre varios de los presentes no se hizo esperar. “Oye lo que dice y ha incumplido a la comunidad en el exterior”, “ofreció villas y castillas y no cumplió”. Ver: https://www.senadord.gob.do/comision-de-senadores-da-apertura-al-foro-internacional-dominicanos-en-el-exterior/ Otra fuente indicó que el senador Gómez comenzó a preparar el terreno ante su “callado” proyecto presidencial, y él quiere contar con NY, aunque NY no ha contado con él. ¡Huumm!

►La FP en NY: En Santo Domingo se han visto en los últimos días múltiples dirigentes de la FP de los nuevayores, bajo el alegato de participar de la Plenaria de Cierre del Congreso Nacional «Franklin Almeyda» (celebrado este domingo). Pero una «leoncita» que está al tanto de todo, informó a Entérate NY que lo que están haciendo en dominicana es lobbismo del bueno, ya que se acerca el Congreso Elector y los árbitros que organizarán en el exterior no son del agrado de muchos «leoncitos». Aparentemente, los árbitros sugeridos tenían preferencia por uno de los grupos y se ha entonado «El general pasando lista a las tropas notó que el presidente de la FP-NY faltaba; no señor, el presidente de la FP-NY aquí presente. Diiicen que el «leoncito de NY tiene varios días entre sus compañeros en RD, para que no le canten out con un umpire en contra. ¡Ohh! Camarón que se duerme se lo lleva la corriente, diiicen.

►Tantos beneficios a cambio de casi nada: Analistas dominicanos en Queens debatieron lo planteado la semana pasada, ante millones de radioescucha, por el reconocido y popular empresario, personalidad de radio, productor discográfico y excantante dominicano Santiago Matías (Alofoke), al referirse a los diputados y los millonarios beneficios que reciben anualmente. Los opinólogos quisqueyanos coincidieron en manifestar «tantos beneficios a cambio de casi nada» ¡Ay, ay, ay! Escuchar: https://www.youtube.com/shorts/tBlddsI_-P4 Un ciudadano en Brooklyn, al referirse a los diputados del exterior, canta con frecuencia = https://www.youtube.com/watch?v=UwtzYrabbCM

►Impactante informe: Un nuevo informe de Gallup indica que de los 340 millones 100 mil habitantes que hay en USA, 31 millones 63 mil son personas LGBTQ, término que se refiere a quienes se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros, lo que marca otro aumento interanual y el mayor crecimiento en un año desde que Gallup comenzó a rastrear los datos en 2012. Dominicanos en el Alto Manhattan están pensando fabricar un cubridor trasero y delantero de cintura, diiicen. Por su parte, el secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, firmó un memorando la semana pasada que permite a los funcionarios consulares alrededor del mundo negar visado de residencia o turista en aquellos casos en los que haya una «sospecha razonable» sobre la identidad de género del solicitante. ¡Ay, ay, ay!

►De la embajada USA en RD: A petición de nuestros lectores, repetimos. El ciudadano norteamericano al viajar a cualquier país del mundo debe volver a reinscribirse en el nuevo Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP). Ver: https://mytravel.state.gov/s/step para continuar recibiendo actualizaciones en tiempo real sobre seguridad, salud, clima, disturbio y protección en la RD de parte de la Embajada de USA en el país caribeño. Inscribirse facilita a que la embajada o el consulado de EE. UU. más cercano se comuniquen con usted durante una emergencia y le envíen alertas de seguridad. Embajada de EUA en RD = República de Colombia # 57, Santo Domingo-RD. Emergencias: 809-567-7775

►Un valor dominicano en NY: El excelente abogado dominicano Andrés Aranda, criminalista por 46 años, subiendo ante jueces de las Cortes Criminales de NY, Nueva Jersey y Pensilvania, ha demostrado su capacidad profesional para beneficiar miles de dominicanos y otras etnias en sus 16,790 días de estar ejerciendo la profesión. La mayoría de los casos los ha ganado y muy pocos desestimados, han testimoniado defendidos. Su oficina, en el 930 de Grand Concourse, Suite 1-A, Bronx, NY 10451 (Fax = 718-590-1904) es visitada mensualmente por decenas de personas para que los represente ante la justicia, sin importar el caso (grande o pequeño el crimen). Se ha destacado por su forma de servir a los demás. Es humilde, sencillo, educado, trabajador y genuino representante de la dominicanidad. Es un ejemplo a seguir, avalan múltiples personas que lo conocen. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale «Aranda, usted es un valor dominicano en NY».

►Cultura General: Los dioses del Olimpo fueron 12 de la mitología griega. Se creía que gobernaban sobre los mortales y otros dioses menores. Zeus: El rey de los dioses y señor del cielo y el universo. Hera: La reina de los dioses y diosa del matrimonio. Poseidón: El dios del mar y el océano. Ares: El dios de la guerra. Afrodita: La diosa del amor. Atenea: La diosa de la estrategia. Apolo: El dios del sol, la música y la poesía. Artemisa: La diosa de la caza. Hefesto: El dios del fuego. Hermes: El dios mensajero. Apolo: El dios de las artes, del arco, la flecha, la curación. Hestia: La diosa y personificación del hogar.

Cada dios tenía su propio dominio y atributos, representaban una fuerza de la naturaleza o una idea, participaban activamente en los asuntos humanos, y tenían su propio culto y festividades.

►Salud: Cuando el organismo no puede procesar correctamente el azúcar presente en la sangre, ya sea por una producción insuficiente de insulina o resistencia a esta hormona, pueden desencadenarse serias complicaciones de salud. Existen alimentos naturales que, gracias a su composición, contribuyen a regular los niveles de azúcar en sangre y mejoran la sensibilidad a la insulina. Entre ellos, los jugos verdes se destacan por su combinación de ingredientes de bajo índice glucémico y alto contenido en fibra y antioxidantes.

►Servicio comunitario: Renovar el Pasaporte USA: Tiempos de procesamiento de 4 a 6 semanas. Urgente, 2 a 3 semanas y $60 dólares adicionales. Ofrecemos 4 tipos de servicios: Emergencia de vida o muerte (se requiere cita previa). Viajes urgentes (se requiere cita previa). Acelerado. Rutina. Ver: https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/get-fast.html

►Sobre el español: Zahorí = Persona perspicaz y escudriñadora, que descubre o adivina fácilmente lo que otras personas piensan o sienten.

►Dólar y Euro hasta este domingo 2: Compra del dólar 61.58 y venta 62.58; Compra euro 63.57 y venta 66.78

►Combustibles: Del 1 al 7 de marzo: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

