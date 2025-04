Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►¿PRM-NY incógnito?: Observadores políticos dominicanos en El Bronx consideran que el PRM-NY es incógnito. El pasado viernes se reunió su Comité Ejecutivo (CE), luego la dirección del partido suspendió por 6 meses al dirigente Tony María, por el uso de las redes sociales y la organización. Además, amenazó con votar a un paquetón de compañeros que no pague con tiempo $u cuota, ni asista con regularidad al partido. Diiicen algunos compañeritos que dichas medidas serán aplicables solo contra quienes no sigan la reelección de Yulín Mateo, presidente de la seccional. ¡Huumm! De 125 miembros que tiene la CE, asistieron 64 y solo votaron 34. No lo hicieron 30 ni asistieron 61 de los 125. Diiicen que no asistieron los seguidores de Nefatalí Fuerte, expresidente de la seccional, ni los de Aris Guevara, director de Crecimiento de la entidad. John Sánchez, secretario general, diiicen, se opuso a las amenazas de expulsión que proclamara Yulín. Otros salieron haciendo «bembitas». Dentro de su discreta campaña reeleccionista, Yulín creó una comisión para formar la escuela política de la seccional. No especificó fecha, y los integrantes de la misma son todos de su tendencia: Alejandro Rodríguez (Tontón), Juanita Martínez, Javier Fuentes y Altagracia Soldevilla, entre otros. Soterradamente se dice que tendrán cabida solo los seguidores de Yulín. ¡Bueeeno! Diferentes expresiones comienzan a escucharse entre perremeístas de la Gran Manzana: Chiang Kai-shek. Nikita Jruschow. Stalin. Mussoline y hasta el nombre de Trujillo. ¡Bueeeno! ¡Uff! Esta columna está al servicio de réplica. Se oye o no se oye. Balaguer.

►Preguntan en NYC: ¿Cómo están las relaciones entre el PRM-NY y el consulado RD en la Gran Manzana? ¡Uff!

►Sus derechos ante ICE: Alcaldía de NY creó el folleto digital “Conozca sus derechos”, en 10 idiomas, y estará disponible en miles de kioscos de los vecindarios con más población de inmigrante. Ver = https://spectrumnoticias.com/ny/nyc/noticias/2025/04/03/alcaldia-de-ny-crea-folleto-digital-para-que-inmigrantes-conozcan-sus-derechos-ante-ice

►¿Manos diestras en PLD?: Peledeístas de la base en los nuevayores sostienen que al parecer «manos diestras» penetran en la organización política, debido al tipo de rebelión, sin razón, que mantienen dirigentes del PLD contra los ya seleccionados precandidatos presidenciales para ser escogido en el primer trimestre del 2026. Son ellos Francisco Javier García; Manfred Mata, de Puerto Plata; y Mario Bruno González, de La Vega. «Es que no vemos la más minina razón para muchos tomar «decisiones contrarias» a la establecida por el Comité Político (CP), que con tiempo e igualdad de condiciones dispuso seleccionar el precandidato candidato presidencial de la organización, entre el pasado 3 de marzo y el 3 de abril, especifican en documento de prensa, solicitando no revelar sus identidades. La mayoría de los que se oponen al método del CP no se opusieron en el 2022 cuando el precandidato presidencial del partido fue seleccionado de la misma forma. Ver: https://actualidadneoyorkina.com/?p=6468.

►¿Retaliación?: Dominicanos que han visitado la Dirección de Cultura en NY, al observar la «Galería de Directores» notan de inmediato la ausencia de la foto de Frank Cortorreal, primer presidente de la institución (1999-2000) cuando la inauguró Leonel Fernández siendo presidente de la República. Estaba en la calle 145 con Broadway en el Alto Manhattan. Luego ganó Hipólito Mejía (PRD), y cuando el PRM ganó le cambió el nombre por «Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior». Lo mismo, lo mismo. La relación visual de los pasados directores en Cultura-NY: Rafael Mendoza, Genoveva González, Miguel Farias, Franklin Gutiérrez, Luis Álvarez López, Carlos Sánchez, Lourdes Batista, Francis Vargas, y actualmente Reynado Andújar. Todos con sus fotos y período de tiempo, menos la de Cortorreal. Diiicen muchas cosas en el Alto Manhattan. Un ciudadano en El Bronx preguntó: ¿Por qué no figura la foto de Cortorreal? Otro contestó en Broadway con la calle 181: ¿Por retaliación, mezquindad, vileza, animadversión, celos o envidia = Cutupe? Diiicen que se proponen hacerle a Cortorreal un reconocimiento por su excelente labor en Cultura-NY. ¡Ay, ay, ay! ¿Vendrán desmentido por esa realidad? en querer tapar el sol con un dedo o pondrán su foto. ¡Uff! Una señora rezadora recordó a Santiago 3:15-16: La envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Amen.

►Debate entre dominicanos NYC: Es debate entre dominicanos en El Bronx y el Alto Manhattan, lugar que concentra el 75% de los quisqueyanos residentes en NYC, el siguiente tema: Guido Gómez Mazara aseguró recientemente en Nueva Jersey que “la fuerza del clientelismo no construye liderazgo y que nadie se hace líder manejando nómina pública, sino que, un político es transcendental cuando sus ideas y pensamientos impactan en la sociedad». ¡Wepa! También que, «nadie se hace líder con la nómina, nadie». ¡Uff! Que «un político se hace líder cuando penetra en la sociedad por sus ideales, y para eso hay que prepararse y formarse». ¡Ay, ay, ay! «Un político del siglo XXI tiene que impactar en lo colectivo, no satisfaciendo sus apetencias personales». A quien(es) les sirva el sombrero, que se lo ponga(an), vociferó un ciudadano en Queens. Otro tema: La información aparecida en la prensa estadounidense, de que el Departamento de Estado de USA prohibirá el ingreso de funcionarios y familiares de gobiernos extranjeros que han participado, directa o indirectamente, en actos de corrupción o en una grave violación de los derechos humanos, «rián», a United State no entran. ¡Ay, ay, ay!

►Lamentable fallecimiento en RD: Dominicanos en esta ciudad lamentan el fallecimiento, en un accidente de tránsito el pasado sábado en RD, del joven Johnny Alexander Vásquez Toledo, hijo de Johnny Vásquez, conocido por muchos en NYC, y hombre definido como decente, servicial, respetuoso y de la seguridad militar cercana al expresidente Leonel Fernández. La FP suspendió el sábado todas sus actividades en RD. El velatorio de Vásquez Toledo se efectuó en la funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln en la capital, donde se dieron cita representantes de múltiples sectores del país caribeño para darle el último adiós al joven. Este lunes recibirá cristiano sepultura en Santo Domingo. Entérate NY se une al dolor de la familia y expresa sus condolencias. Que Dios lo tenga a su lado. ¡Paz a su alma!

►¡Ay Duarte!: El doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón es el nuevo presidente del Instituto Duartiano en RD. Con pocos días en el cargo proclamó: «Los dominicanos deben entenderse con los haitianos, los antihaitianos deben ser más tolerantes con nuestros vecinos ya que estamos obligados a convivir con los haitianos en la RD.» Diiicen que los restos del patricio Juan Pablo Duarte todavía se están moviendo en su tumba. ¡Uff! La prensa nacional publica: «Nuevo presidente del Instituto Duartiano es miembro de honor de la Academia Haitiana de Pediatría» ¡Uff! https://elnuevodiario.com.do/maria-cristina-rodriguez-nuevo-presidente-del-instituto-duartiano-es-miembro-de-honor-de-la-academia-haitiana-de-pediatria/ Los periódicos en RD publican «Preocupación nacional por declaraciones del nuevo presidente del Instituto Duartiano» ¡Uff! = https://pinceldigital.do/preocupacion-nacional-por-declaraciones-del-nuevo-presidente-del-instituto-duartiano/ Los duartianos en dominicana le pidieron que renunciara, pero se negó. Habrá una Asamblea General Extraordinaria, el sábado 26 de este mes, para analizar y tomar decisiones respecto a las declaraciones. Una fuente duartiana adelantó que será «destutanado».

►De la embajada USA en RD: Advierte que no emite visas a quienes presenten documentos fraudulentos, y enfrentan consecuencias legales bajo la ley de EUA y en el país donde solicitaron la visa». La Embajada en RD informa que sigue comprometida en mantener «los más altos estándares de seguridad nacional en el proceso de visas». También las demás sedes diplomáticas en el mundo.

►Un valor dominicano en NY: Anthony Pérez, oriundo de Moca, con más de 30 años en territorio estadounidense, profesional del micrófono y conocido no solamente por la comunidad dominicana en NY, también por la comunidad hispana en Nueva Jersey, Conneticut y Nueva Jersey porque ha trabajo como locutor para Univisión-41, considerada la cadena TV hispana más grande en USA. Además, en Radio Wado (1280). Actualmente se dedica a todo tipo de producción (maestría de ceremonia para actividades sociales, llámese bodas, bautizos, cumpleaños, de actividades empresariales, políticas, comunitarias y sociales, a través de su empresa OrtegaMoca@me.com, con teléfono 551-444-9123. En sus momentos libres habla con jóvenes orientándolos a tomar y seguir por buenos senderos y hacer honor al legado de sus padres. Donde quiera que asiste deja saber que es un dominicano en playas extranjeras. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Anthony, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Costumbres comunes en EUA: 1- Dar propinas. 2- Pasión por los deportes. 3- El patriotismo con celebraciones como el 4 de julio. 4- Importancia a la puntualidad. 5- Consumo de comida calórica en el desayuno. 6- Tirar restos de comida al lavaplatos. 7- El respeto por el espacio personal.

►Salud: Las personas que ya no pueden vivir independientemente se trasladan al centro de vida asistida, o reciben asistencia a domicilio en su casa o apartamento. Si es necesario, pueden ingresar al asilo de ancianos de la comunidad de retiro. Un buen lugar para buscar es Eldercare Locator (1-800-677-1116) o visitando el sitio https://eldercare.acl.gov. También puede llamar a la Agencia Local sobre el Envejecimiento = https://www.usaging.org/

►Servicio comunitario: Los beneficios o asistencia por la muerte de un pariente (para pagar vivienda, educación, seguro de vida y pensiones de militares y veteranos). Para mayor información = https://www.usa.gov/es/buscador-beneficios/muerte

►Sobre el español: Némesis = Persona enfrentada a otra o enemiga acérrima.

►Dólar y Euro hasta este domingo 6: Compra del dólar 61.54 y venta 63.11; Compra euro 67.48 y venta 71.01

►Combustibles: Del 5 al 11 de abril: Gasolina Premium a $290.10 Regular a $272.50…Gasoil Optimo $239.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $132.60 y el Gas Natural $43.97.

