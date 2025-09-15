Entérate NY

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRÍTICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Dudas despejadas: Ante las irregularidades millonarias cometida en SENASA, miles de dominicanos que pagaron sus seguros en las oficinas ubicadas en el exterior (NY; Nueva Jersey; Filadelfia y Allentown en Pensilvania; Boston y Lawrence en Massachusetts; en Orlando y Miami, además, en Hato Rey-Puerto Rico) han despejado sus dudas, de si su seguro estaba bueno después de haber pagado US$420.00 por un año, en personas con menos de 70 años. El alivio a los miles de quisqueyanos viene luego de la afirmación, el pasado fin de semana, del vocero de la presidencia en RD, Félix Reyna, que llamó a la tranquilidad de todos los afiliados, ya que esta acción no afecta en modo alguno la continuidad ni la calidad de los servicios de salud garantizados por SENASA. Aseguró que los servicios se seguirán prestando de manera oportuna, humana y eficiente, como siempre. El alto funcionario del gobierno se expresó en esos términos «de que SENASA marcha igual que antes», luego que el Superintendente de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), Miguel Ceara Hatton, y el nuevo director del SENASA, Edward Guzmán, entregaron a la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso, un informe con «graves irregularidades» detectadas en esta última entidad. Esta acción, dijo, reafirma el compromiso del mandatario con la transparencia, institucionalidad y lucha frontal contra la impunidad y la corrupción, «sin excepciones ni privilegios como lo ha indicado el presidente Abinader. SENASA = Ave. 27 de febrero 232, casi esq. Tiradentes, La Esperilla, DN. Teléf. = 809-333-3822. Mensaje del presidente: «Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo».

►Que no cunda el pánico: Expresión coloquial que significa «no te asustes» o «mantén la calma». Frase popularizada por el personaje de televisión mexicano «El Chapulín Colorado». Veamos. Ni quito ni pongo. Un «docto» = sabiólogo, todólogo, opinólogo dominicano que dijo haber militado en el Partido Republicano en Queens, pero ya retirado del quehacer político, pidiendo no ser identificado, señaló que, si Zohran Mamdani gana la alcaldía de NY, a quien el presidente Donald Trump acusa de «comunista»; «de poner en duda su estatus de ciudadanía»; y «que el gobierno federal podría tomar NYC» siendo él alcalde. Ver = https://www.univision.com/local/nueva-york-wxtv/politica-new-york/trump-sugiere-intervencion-nueva-york-mamdani-alcaldia. La Casa Blanca no proporciona detalles de cómo se implementaría tal intervención federal. El analista del patio señala que esa intervención se traduciría en copar la Gran Manzana de agentes de Inmigración, poner muchos de ellos en cabeceras de los puentes en los 5 condados, entre otras medidas. ¡Uff!

►El «fua» a Celinés Toribio: A la embajadora y directora ejecutiva del Index, Celinés Toribio, dirigentes y militantes del PRM-NY le hicieron el «fua» al oponerse a su presencia en el local del partido este lunes para ella hablarles, abrazarles y compartir con los «compañeros». Alegan que ella es «paracaidista», nunca mencionó el partido, ni hizo la más mínima campaña y la impusieron de «chuflay» por influencia de un legislador en RD. ¡Huumm! El secretario general del PRM-NY, John Sánchez, es el director del Index-NY, con $ueldo, pre$upuesto, ga$tos de representación, dieta, ga$olina e imprevi$tos; ¡Uff!; quiso introducir a Celinés al partido, pero el 90% de los 125 miembros de la Comisión Ejecutiva (CE) le dijo no, no, no a John, porque como directivo del Index y secretario general del partido oficial también ha hecho un flaco servicio y maneja la institución como si fuera una finca de su propiedad. La invitación suspendida: «Buenas tardes compañeros(as). Por este medio estamos invitando a nuestra próxima reunión ordinaria para este lunes 15 del presente mes de septiembre, a las 7:30 PM en nuestro local del 1880 Carter Ave. 2do. Piso. Dicha reunión contará con la presencia de nuestra embajadora y directora ejecutiva del Index, la señora Celinés Toribio. Contamos con su presencia. Gracias. Yulín Mateo. Presidente. «Esa fue la invitación que circulo por varios días, pero suspendida, volvió a circular entre los «perremeeces». ¡Ay, ay, ay!

►Presidente Abinader en NY: Una fuente del PRM-NY informó a Entérate-NY que la agenda del presidente con la comunidad y la dirigencia del PRM-NY fue movida del jueves 25, porque el mandatario tiene labores apretadas en la ONU ese día. Será el sábado 27: 1- Reconocimiento a 10 mujeres profesionales en Beverly Hills Manor, en la avenida Jerome con la calle 175, en El Bronx, a las 3:00 p.m. Por primera vez, una distinción del mandatario porque es el presidente de todos(as) y no debe centralizar sus actividades exclusivas entre «perremeeces». ¡Bien por el mandatario! Diiicen. 2- Entrega de los reconocimientos del Index, a las 5:30 p.m. en Lehman College, en El Bronx. 3- Encuentro con los presidentes y secretarios generales de la circunscripción 1-USA, en Los Maestro’s Caterers, ubicado en 1703 de la avenida Bronxdale, en El Bronx. 4- Hay un encuentro con la juventud perremeístas al mediodía. No se ha determinado el lugar ni hora, diiicen. Se informó que el presidente del partido en NY, vicecónsul Yulin Mateo, está gestionando un aparte con el mandatario para tratar su asunto con relación a dirigir un consulado en USA. En territorio estadounidense existen 12 consulados de RD. (NY, NJ, PA, Washington DC, Maryland, Massachusetts, Illinois, California, Houston, Orlando, New Orleans y Miami). Todos los cónsules enviados desde allá, y el pobre Yulín renunció a su residencia como lo exige la ley y el presidente lo tiene «oliendo donde guisan». Nombramiento van y vienen, pero desde dominicana. Yulín se lo merece, diiicen en el Alto Manhattan. ¡Ah! Abinader estará el viernes 26 en Nueva Jersey para un homenaje a Peña Gómez. Se desvelizará una estatua en su honor. Los perremeistas están al pecho con sus «Trajes y Chacabanas planchaditas» para ver al mandatario y entregar decenas de sobres conteniendo solicitudes de nombramientos. ¡Vueltas al globo! y ¡buena suerte!.

►Comisionado cultura NY modela: Llamó la atención entre dominicanos que asistieron el pasado fin de semana a un «desfile de moda» en los jardines del hospital Lincoln, en El Bronx, que el comisionado de cultura en la Gran Manzana, Ray Andújar, se modelara de manera insistente ante el público. Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: Se desconocía esa faceta del co-mi-si-o-na-do. ¡Aleluya!

►Manifestación de dolor: La asistencia masiva, de diferentes sectores representativos de la comunidad dominicana en NYC, al velatorio de Rafael Joaquín Rivera Hidalgo el pasado miércoles día 10, a la funeraria Ortiz, ubicada en el Alto Manhattan, fue una manifestación de dolor y de acompañamiento a sus familiares, principalmente a la colega periodista Niurka Rivera, su hermana. Este reportero no pudo acudir a darle el último adiós por tener compromisos familiares en Connecticut. Condolencias a sus familiares y ¡Paz a su alma! de Entérate NY.

►Inicia en USA Mes Herencia Hispana: Del 15 de septiembre al 15 de octubre en USA se celebra el «Mes de la Herencia Hispana», establecido el 15 de septiembre de 1968, un mes para honrar la cultura y las contribuciones de la comunidad hispana en todos los sectores de la vida en territorio estadounidense. Según la Oficina del Censo de EE. UU., la población hispana, con 68 millones de personas, constituye el 20% de la población total de USA, que la convierte en la minoría racial o étnica más grande de USA. A lo largo del mes, ciudades de todo el país organizan festivales, desfiles, muestras culturales, charlas y exposiciones de arte que honran las tradiciones hispanas y brindan oportunidades para conectarse y celebrar con la comunidad. En el mes de septiembre se celebra la independencia de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y Chile.

►Crece entusiasmo por juego baloncesto en NJ: El entusiasmo crece cada día entre dominicanos residentes en NY, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania por la celebración del único juego de baloncesto profesional a celebrarse este sábado 20 entre los equipos iconos de la RD, Bameso y Mauricio Báez, en la arena NBA del Prudential Center, Newark-Nueva Jersey, a partir de las 6:00 p.m. Este evento tiene como objetivo resaltar el potencial de los jugadores dominicanos y ofrecer a la diáspora la oportunidad de disfrutar de unos de sus principales deportes, también de la unión y el esfuerzo colectivo en pro del baloncesto dominicano. El partido es un juego oficial de la temporada regular del Torneo Superior del DN y busca proyectar el talento dominicano a nivel internacional, además de reconectar a la diáspora con su cultura deportiva. Dicha organización está a cargo del empresario y dirigente deportivo Roberto Rojas, tanto en NYC como en la RD, así como de Jalexiz Fernández, quienes han asegurado será un encuentro inolvidable. Es la primera vez que dos equipos de la RD se enfrentan en territorio estadounidense», ha afirmado José -Grillo- Vargas, ex jugador profesional de baloncesto y considerado una gloria del mismo. El partido se ha convertido en una marca de referencia que une causas sociales con entretenimiento de calidad. «También marcará un antes y un después para la proyección internacional del talento dominicano, y queremos que el mundo vea de qué está hecho el baloncesto quisqueyano», ha precisado Rojas. Las entradas están disponibles en https://www.ticketmaster.com/.

►De la Embajada EUA-RD: La embajada de EUA en RD informa: A partir del 2 de septiembre, todos los niños deberán asistir de manera presencial a la entrevista para solicitudes de visa de paseo y otras categorías. La medida también aplicará a las personas que obtuvieron su visa siendo menores de edad, quienes al momento de renovarla deberán presentarse en la embajada. Hasta ahora, los menores de 14 años estaban exentos de asistir y bastaba con la presencia de sus padres. La RD es uno de los países donde se tramitan más visas de no inmigrante, entre ellas paseo, trabajo y estudiante, y ocupa el segundo lugar mundial en emisión de residencias estadounidenses, solo detrás de México.

►Un valor dominicano en NY: La dominicana Mary King, de carácter humilde, afable y educada llegó a los 15 años a NYC. Se enganchó a la Policía y tras 20 años en la uniformada ha logrado el grado de subjefa de la institución (rango de general) convirtiéndose en la primera mujer dominicana de mayor rango en el NYPD. El 8 de agosto de 2025, fue nombrada en el cargo. Tras su nombramiento, recordó sus raíces y destacó la comunidad extranjera en EE.UU. y de su país natal RD. “Tengo un uniforme puesto y estoy muy orgullosa de llevarlo, pero RD es lo que soy”, ha dicho, demostrando su dominicanidad y poniendo en alto la bandera tricolor en playas extranjeras. Sostiene: «Parte de mi éxito ha sido por los valores que me inculcaron mi mamá y mi papá, sobre la importancia de lo que es el deseo de superarse». Si usted la ve caminar o patrullar por ahí, dígale «Mary, usted es un valor dominicano en NY»

►Cultura General: Ningún idioma es ya «extranjero» gracias a este inteligente traductor japonés potenciado por inteligencia artificial. Ver = https://translatorenence.com/translator/product-2/?l=es&c=eur&vndr=evf&evf=1&utm_source=aff&utm_medium=1450&uid=183&offid=4&affiliate_id=1450&subid=68c5fbb74b1870a9c608a102

Ver = https://dailygadgetreviews.com/enence-es-s/

►Salud: Los 5 grupos de alimentos con más fibra que promueven una buena salud intestinal. 1. Frutas: Peras, bananas, guayabas, frutos rojos (como frambuesas y moras), kiwis y manzanas. 2. Verduras: Brócoli, zanahorias, guisantes verdes, hojas verdes (como espinaca o acelga), coles de Bruselas y alcachofas. 3. Legumbres: Lentejas, los porotos (rojos, negros y blancos), los garbanzos y los productos derivados de la soya (como el tofu). 4. Frutos secos y semillas: Almendras, los pistachos, las nueces, las avellanas, las semillas de chía, semillas de lino y semillas de girasol. 5. Cereales integrales: la avena, la cebada, trigo integral, centeno, quinoa y el trigo sarraceno.

►Servicio comunitario: Cómo saber si tiene dinero sin reclamar a su nombre y dónde solicitarlo. Use el buscador de la Corporación para Garantizar los Beneficios de las Pensiones (PBGC), o llamar al 1-800-400-7242. Más información = https://www.pbgc.gov/es

►Sobre el español: Vetusto = Extremadamente viejo, anticuado.

►Frase: «A caballo regalado, no le mires el diente» = Aceptar los regalos de buen grado y sin poner reparo alguno.

►Dólar y Euro hasta este domingo 14: Compra del dólar 61.61 y venta 63.66; Compra euro 72.19 y venta 76.44

►Combustibles: Del 13 al 19 de agosto: Gasolina Premium a $290.10. Regular a $272.50. Gasoil Optimo $242.10. Regular a $224.80. Gas Licuado a $137.20. Gas Natural $43.97

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com