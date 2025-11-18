EN VIVO: Entrega de los Premios Fundación Corripio 2025

El empresario José Luis 'Pepín' Corripio (c), detrás de él la exvicepresidenta de Margarita Cedeño y a su izquierda el ministro de Salud, Víctor Atallah durante la ceremonia de los Premios Fundación Corripio. / Olga de la Cruz.

Santo Domingo.-Como ya es tradición, la Fundación Corripio reconoce esta noche a personalidades e instituciones cuyas trayectorias han dejado una huella profunda en el desarrollo cultural, académico y social del país.

Se trata de una ceremonia que, año tras año, reafirma el compromiso de la entidad con la excelencia y con la valoración pública del talento dominicano.

En la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, serán galardonados en esta edición Raymundo “Ray” Guevara, Jorge Marte Báez, Jairon Severino Duarte y Edmundo Poy, todos destacados en sus respectivos campos de trabajo y estudio.

En el ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas, categoría “Derecho Constitucional”, Ray Guevara recibirá el Premio Fundación Corripio por más de cuatro décadas de una labor fecunda en el ejercicio constitucional y académico.

Marte Báez será distinguido con el Premio Fundación Corripio en Ciencias Naturales y de la Salud, categoría “Neumología”, por su sobresaliente ejercicio profesional al servicio de la medicina, especialmente en las áreas de neumología y medicina interna.

En el campo artístico, el reconocimiento en la categoría “Danza Contemporánea” recaerá en Edmundo Poy, figura clave en la creación, gestión y desarrollo de este género en la República Dominicana, así como referente para nuevas generaciones de creadores del movimiento corporal.

El Premio Fundación Corripio en Comunicación, categoría “Periodismo Económico”, será otorgado a Severino Duarte, por su sólida formación en economía y negocios, y por una trayectoria marcada por la profesionalidad y la innovación en medios especializados.