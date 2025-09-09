SAN CRISTÓBAL.– La Policía Nacional informó que fue entregado este martas a las autoridades Luis Manuel Jiménez (a) “Pinguilo”, de 32 años, quien era buscado mediante orden judicial por la agresión física contra un niño de 11 años, ocurrida el pasado 6 de septiembre en el sector Jeringa, de esta provincia.

La entrega se produjo de manera voluntaria por parte de familiares y comunitarios, encabezados por el regidor Juan Jiménez Sierra, a miembros de la Subdirección Regional de Investigación (DICRIM) y del departamento de DINTEL.

El caso ha causado gran indignación en la comunidad, donde la víctima —identificada con las iniciales C.J.P.D.O.— resultó herida durante el incidente ocurrido en un colmado-billar de la zona.

Entregan a Luis Manuel Jiménez, Pinguilo, buscado por agredir a un niño de 11 años

La institución del orden calificó el hecho como “inaceptable” y reiteró su compromiso de aplicar la ley con firmeza, subrayando que cualquier acto de violencia contra niños, niñas y adolescentes será perseguido sin excepción, bajo la coordinación del Ministerio Público.

Asimismo, la Policía Nacional resaltó el valor de la cooperación ciudadana en la resolución del caso y reafirmó su misión de proteger la niñez, promover la convivencia pacífica y garantizar comunidades más seguras.