San Cristóbal. – La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público de la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, inició una investigación formal tras la difusión de un video en el que se observa a un hombre golpeando a un menor de edad dentro de un establecimiento de billar en esta ciudad.

El hecho ha generado indignación en redes sociales y entre la ciudadanía, al tratarse de un evidente caso de violencia contra un adolescente.

Puedes leer: Hombre conocido como “Pingüilo” agrede a niño de 12 años en San Cristóbal

Según informó la Policía, el agresor ha sido identificado únicamente con el alias de “Pinguilo”, quien aparece en la grabación agrediendo físicamente al menor que, según los informes preliminares, entró al establecimiento huyendo del mismo agresor.

Las circunstancias del incidente aún están bajo investigación, mientras las autoridades trabajan para determinar el contexto completo del hecho.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, calificó la agresión como un acto “condenable” y aseguró que las autoridades están trabajando de forma activa y coordinada para localizar y capturar al responsable, quien actualmente se encuentra prófugo.

“Estamos comprometidos con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este caso no quedará impune”, afirmó Pesqueira.

Ministerio Público y Policía trabajan en conjunto

El caso está siendo manejado por la Procuraduría Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes, que ha abierto una investigación para determinar las responsabilidades penales correspondientes.