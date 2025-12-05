SANTIAGO.– Tres jóvenes que eran buscados por las autoridades policiales y judiciales de esta ciudad por el tiroteo contra la residencia del alcalde municipal de Navarrete, ocurrido el pasado 22 de noviembre del presente año, se entregaron ayer en la sede del Comando Regional Cibao Central de la Policía Nacional.

Ramón Emilio González Cabrera, Adelín José Núñez Guzmán y Juan Martínez Hernández Rosario fueron entregados a la Policía Nacional por los dirigentes sociales y populares Juan Comprés (Juanchi), Osvaldo Brito y Bernardo Fernández.

Tras recibir a los jóvenes, el general de brigada Juan Bautista Jiménez Reynoso, director regional Cibao Central de la Policía, ofreció plenas garantías de que se les respetarán sus derechos constitucionales y serán remitidos ante el Ministerio Público en las próximas horas.

SUCESO

El pasado 22 de noviembre, en horas de la madrugada, desconocidos que supuestamente viajaban en una motocicleta tirotearon la residencia del alcalde municipal de Navarrete, al norte de aquí, creando pánico entre los familiares del funcionario edilicio.

Al momento del tiroteo, el alcalde Genry Noel Peralta no se encontraba en su vivienda.

Asimismo, Peralta descartó que el atentado contra su familia tuviera relación con varios desalojos de familias que ocupaban terrenos en litis judicial.

El alcalde municipal de Navarrete es dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en esa localidad.

En meses pasados, desconocidos intentaron eliminar a la vicealcaldesa del municipio de San José de las Matas, perteneciente también al PRM, mediante un ataque a tiros contra su vivienda. Ese caso se encuentra en los tribunales y varias personas fueron arrestadas por el hecho.