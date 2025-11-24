SANTIAGO. El alcalde municipal de Navarrete, Noel Peralta, descartó esta mañana que la agresión a tiros que sufrió en su residencia la madrugada del pasado domingo, tenga relación con el desalojo de varias familias de la comunidad Los Girasoles, al norte de esta ciudad.

Asimismo, informó que este lunes se presentaba por ante la procuraduría fiscal de aquí para presentar una formal denuncia sobre el atentado de que fue víctima.

“Mi familia está viva por suerte, ya que algunos de los disparos penetraron donde se encontraba mi esposa y un niño pequeño, quienes salieron ilesos”, subrayó Peralta.

El funcionario municipal, perteneciente al partido oficial PRM, indicó que el desalojo de las familias de los Girasoles no fue una decisión de las autoridades municipales, sino de un empresario privado.

“No estoy de acuerdo con los desalojos, pero tampoco con las invasiones ilegales”, puntualizó Peralta.

Por otro lado, desde la Policía Nacional con asiento en esta ciudad, se informó que las investigaciones en torno a la agresión de que fue víctima el alcalde municipal de Navarrete están avanzadas y que hay una persona detenida para fines de investigación.

De su lado, la gobernadora provincial, Rosa Santos, declaró que apoya plenamente la labor que viene realizando el funcionario edilicio en Navarrete.

Asimismo, dijo que el atentado de que fue objeto por desconocidos, “se llevará hasta sus últimas consecuencias”.

En el momento del atentado contra la residencia del alcalde navarretense, éste no se encontraba allí, ya que estaba en actividades de la Liga Municipal Dominicana.

La esposa del alcalde, Arelys Cabrera es concejal por el PRM.