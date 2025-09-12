La jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente del distrito judicial de la provincia Santiago, Yerixa Cabral, dictó tres meses de prisión preventiva contra los seis hombres acusados de violar sexualmente a una joven de 21 años en el municipio Villa González, Santiago.

Los acusados son José Alfonso Rubiera Rodríguez (Fonso), Delfri de Jesús Rodríguez (Yiyo), Edwin Manuel Castro Guzmán (el Guaro), Javier Eduardo Núñez Toribio y/o Javier Núñez (Bebé), Oniel Rafael Pichardo Martínez (Contreras) y Yamir Fernando Pérez Toribio (Ferrere). En el expediente figura también un séptimo implicado, residente en Estados Unidos, quien es considerado prófugo.

El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público que además logró que el caso fuera declarado complejo.

Los imputados deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Mao, con el objetivo de garantizar su seguridad.

Según el expediente el grupo de hombres en enfrenta cargos por asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción y distribución de imágenes íntimas, así como atentado sexual por medios electrónicos.

José Martínez Brito, abogado de la víctima, declaró que la jueza sostuvo que existen riesgos de fuga y de obstrucción del proceso judicial, así como peligro para la integridad de la joven, por lo que rechazó la solicitud de los abogados de la defensa, quienes pedían medidas menos gravosas.