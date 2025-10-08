Washington.– El Senado estadounidense aprobó este martes la designación de Leah Francis Campos como Embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, en una votación conjunta que incluyó otras nominaciones pendientes del presidente Donald Trump. La medida no contó con apoyo de legisladores demócratas.

Carrera profesional



Leah Campos es madre de cuatro hijos y proviene de una familia católica de Arizona, con fuertes convicciones sobre la familia, la vida y la economía de mercado. Su trayectoria política comenzó en 2012, cuando participó en las primarias del Partido Republicano para representar al Distrito 9 de Arizona en la Cámara de Representantes.

Antes de su nombramiento, Campos desempeñó roles de relevancia en el ámbito internacional, incluyendo su labor como oficial de casos en la CIA y asesora principal para el hemisferio occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Orígenes e historia personal



Durante su audiencia de confirmación, la embajadora destacó sus raíces como hija de inmigrantes y su formación como un “producto del sueño americano”. Su padre, nacido en un pequeño pueblo minero de Arizona, se desempeñó en el ejército y viajó a España, donde conoció a su madre. Su experiencia familiar y vivencias en el extranjero le han otorgado una perspectiva amplia sobre la política internacional y el liderazgo estadounidense en el mundo.

Con su designación, Campos estará al frente de la representación diplomática estadounidense en República Dominicana, con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales, impulsar la cooperación económica y consolidar la relación entre ambos países.