Erik González será titular, Perdomo agripado en Clásico Mundial

Con menos de 48 horas en Miami, Erik González fue confirmado para ser titular por República Dominicana en el segundo partido del Clásico Mundial de Béisbol contra Países Bajos.

El campocorto titular de República Dominicana Geraldo Perdomo está afectado de un virus gripal, según confirmó el gerente general, Nelson Cruz.

Su mejor experiencia

“El Mago” afirmó que este es un sueño cumplido ya que es el mejor escenario de béisbol en todo el mundo.

Sobre Pujols

También dijo que le agradece mucho la oportunidad a Albert Pujols, ya que lo considera su pelotero favorito y jugar con el nombre de Dominicana en el pecho a su lado, es muy especial.

Siempre listo

González dijo que le sorprendió bastante la llamada de Nelson Cruz y al mismo tiempo dijo que siempre había estado preparado para este tipo de oportunidad.