Nigeria.– Cincuenta de los más de 300 estudiantes secuestrados el pasado viernes en la escuela católica St. Mary’s lograron escapar de sus captores, informó este domingo la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), que calificó el hecho como “una buena noticia dentro de una tragedia que aún no termina”.

Según la organización, los alumnos consiguieron huir entre el viernes y el sábado y ya se reencontraron con sus familias. Sin embargo, más de 260 estudiantes y varios profesores continúan en manos de los hombres armados que irrumpieron en el plantel ubicado en el oeste del país.

El secuestro masivo ocurrió solo días después de otro rapto en un liceo del estado de Kebbi, en el noroeste de Nigeria, donde 25 niñas fueron raptadas por grupos criminales conocidos localmente como bandits, dedicados al secuestro extorsivo.

Las autoridades nigerianas mantienen operativos de búsqueda en la zona y trabajan para lograr la liberación segura del resto de los rehenes, en medio de una creciente preocupación nacional por el repunte de los secuestros escolares.