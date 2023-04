Eso no es cristianismo

Eso de gagá no es religión, menos cristianismo, eso es primitivismo cultural asentado en el batey cañero a causa del tráfico de esclavos negros hacia el Nuevo Mundo. Ahora bien, ¿quién puede hablar del pueblo dominicano sin poner en primer lugar el Cibao y su importancia en la formación cultural del país? En esa región nunca conocimos de esos ritos obscurantistas protagonizados por danzarines con vestimentas vistosas propias del carnaval, borrachos y salvajes con machetes en forma amenazante, con bailes espasmódicos de glúteos y de vientre, todo un género mundano y prostibulario influenciado por sus creencias mágico-religiosas.

Incluso apelan al sacrificio de animales y hasta de humanos, canibalismo puro, festines, trances vuduístas, profanación de tumbas, y que algunos traidores dominicanos rendidos a los santuarios del dinero y del poder, encasillan a los dominicanos como negros africanos que quieren mimetizarse con la blanquedad y el mulataje.

Somos creyentes de una divinidad que nos vino de prácticas diferentes a los rituales que conviven con otras poblaciones negras del Caribe. Haití y sus amigos devotos del vudú y el gagá, del sincretismo religioso de esas deidades yorubas y de adivinadores con caracoles, santeros y babalaos cubanos, ignoran el sacramentario gregoriano y el Cristo Resucitado.

Estos no son elementos de nuestra cultura religiosa; tampoco de nuestras alegrías y nuestras penas. El dominicano no celebra la muerte de Jesús, conmemoramos su pasión, muerte y resurrección, porque hemos alcanzado un grado de madurez moral en que descansa la civilización occidental. Educados y evangelizados con oraciones, la liturgia de la misa y la administración de los sacramentos; con silencio respetuoso en los actos de la Iglesia. Exhibmos el timbre hispánico que ha tenido en su formación, su lengua y las costumbres muy distintas a las tribales. Esa subcultura del batey que vaya al carnaval y no a la Pascua de Resurrección.