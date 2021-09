Espaillat obtiene 8 millones dólares

NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat (D-NY) obtuvo ocho millones de dólares para subvencionar nueve hospitales de su distrito 13, donde acuden mensualmente decenas de miles de dominicanos, al igual que de otras etnias.

Los vecindarios de dicho distrito congresual son Central Harlem, East Harlem, Morningside, Hamilton, Hudson, y Washington Heights, e Inwood en Manhattan, y en El Bronx: Marble Hill, Kingsbridge, Norwood, Bedford Park, Fordham y University Heights, donde Espaillat es bien valorado por los beneficios que ha estado llevando a sus residentes.

Los centros de salud utilizarán estos fondos para las necesidades de capital relacionadas con el Covid-19, la construcción de nuevas instalaciones, la renovación y la ampliación de las instalaciones existentes para mejorar la respuesta a las pandemias y la compra de nuevos equipos, incluyendo tecnología de telesalud, furgonetas médicas móviles, y congeladores para almacenar vacunas.

Los hospitales están dentro del financiamiento del Programa de Centros de Salud de la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) que respaldarán los principales proyectos de construcción y renovación de servicios de salud en NYC.

Estas subvenciones fortalecerán la infraestructura de atención primaria de salud en comunidades con servicios médicos insuficientes, incluso a través de proyectos que apoyan las pruebas, el tratamiento y la vacunación contra el Covid-19.

“Gracias al Plan de Rescate Estadounidense, podemos modernizar las instalaciones en nuestro distrito para enfrentar los desafíos de salud pública más urgentes. Esta inversión histórica significa que podemos ampliar el acceso a la atención médica para las pruebas, tratamiento y la vacunación contra el virus, todo mientras avanzamos en la equidad a lo largo del camino», precisó Espaillat.

“Estos hospitales son un salvavidas para muchas de nuestras familias más vulnerables en todo el país, y esto quedó especialmente claro en medio de la pandemia”, dijo Espaillat.

Los centros de salud HRSA que recibirán fondos son: East Harlem Council for Human Services, Inc., con la cantidad de 624 mil 586 dólares; Heritage health and Housing, Inc. con 548 mil 521; Settlement Health and Medical Services, Inc. con 649 mil 589; Upper Room Aids Ministry, Inc. (Adult Day Health Care Center) con 552 mil 360.

Asimismo, Montefiore Medican Center con 427 mil 510; Morris Heights Health Center, Inc. con 1,118,860; Community Healthcare Network, Inc. con 1,099,247; Institute for Family Health con 1,764,329; y New York City health and Hospitals con 1,899,266

Las subvenciones se otorgaron a través de la Administración de Servicios y Recursos de Salud.

Por: Ramón Mercedes