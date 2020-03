España registra casi 5.000 nuevos casos en un día

- Publicidad -

Últimos acontecimientos en la pandemia de coronavirus, que ha infectado a más de 275.000 personas y causado más de 11.300 muertes. El COVID-19, la enfermedad provocada por el virus, causa síntomas leves o moderados en la mayoría de los enfermos, pero pueden ser más graves en ancianos o con problemas de salud previos. Más de 88.200 personas se han recuperado, principalmente en China.

MADRID — España registró cerca de 5.000 nuevos casos de coronavirus en 24 horas y es ya el tercer país más afectado del mundo por detrás de China e Italia. Las autoridades sanitarias reportaron el sábado que el número total de pacientes de COVID-19, la enfermedad provocada por el virus, alcanzó los 24.926, desde los 19.980 del día anterior. En total, hay 1.326 personas muertos, desde los 1.002 del viernes. Más de 1.600 pacientes estaban internados en unas unidades de cuidados intensivos que, según las autoridades, estaban al límite de su capacidad. Madrid es la región más afectada con cerca de 9.000 casos. España está cerca de cumplir su primera semana de confinamiento, que incluye restricciones de movimiento y cierre de negocios, mientras los hospitales y las residencias de ancianos soportan la mayor carga del brote. Las autoridades reconocieron que esperan que los contagios sigan aumentando antes de que estas medidas puedan revertir la tendencia

MOSCÚ — Los obreros trabajaban a destajo para construir un centro con capacidad para cientos de pacientes de coronavirus, dijo el teniente de alcalde de la capital rusa. Se espera que el edificio está completado en un mes. En el lugar, que está a unos 40 kilómetros (25 millas) del centro de Moscú, se colocaron carteles al estilo de la propaganda soviética pidiendo a los operarios que trabajen a máxima velocidad. Uno muestra al alcalde de la ciudad, Sergei Sobyanin, señalando al espectador y el lema “Obreros. íLos minutos cuentan!“. El centro tendrá capacidad para 500 pacientes, explicó el teniente de alcalde, Andrei Bochkarev, el sábado. Por el momento, Rusia tiene 253 casos de coronavirus.

BERLÍN — El estado de Baden-Wuerttemberg, en el suroeste de Alemania, abrió sus hospitales a pacientes de la vecina región del este de Francia que sufre un incremento de casos de COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus. Un vocero del Ministerio de Salud estatal confirmó el reporte publicado el sábado por el Schwaebische Zeitung, que dijo que el gobernador, Winfried Kretschmann, ofreció ayuda a Francia ante la escasez de camas en unidades de cuidados intensivos allí.

LONDRES — Gran Bretaña está por detrás de Italia, España y Francia en cuanto a la propagación del nuevo coronavirus, pero su sobrecargado sistema de salud del país se está resintiendo ya. El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), financiado por el Estado, tiene alrededor de 4.000 camas en cuidados intensivos y unos 5.000 ventiladores, pero según los expertos son muchos menos de los que se necesitarán cuando repunten los contagios en las próximas semanas. El jueves, un hospital de Londres declaró temporalmente un “incidente crítico”, que supone que no podía admitir a más pacientes graves. Cifras no publicadas por el NHS a las que tuvo acceso el diario The Guardian, mostraron que el número de casos confirmados de COVID-19, la enfermedad provocada por el virus, en cuidados intensivos en el sur de Londres pasó de 7 el 6 de marzo a 93 el día 17. Empresas de ingeniería y automotrices están fabricando ventiladores, y el gobierno dijo que estaba realizando grandes envíos de material de protección a los hospitales. Pero algunos médicos dijeron que no confían en recibir los equipos que necesitan para tratar a los enfermos y protegerse del virus.

BANGKOK — El gobernador de la capital de Tailandia, Bangkok, ordenó el cierre de los centros comerciales, muy populares en la ciudad, a excepción de sus supermercados y farmacias, para frenar la expansión del coronavirus. Los restaurantes de los centros comerciales también podrán seguir abiertos, pero solo para pedidos para llevar y entregas a domicilio. Las tiendas de alimentación, además de los puestos de comida y los mercados tradicionales que venden productos frescos seguirán funcionando. La lista de establecimientos de la capital que tendrán que cerrar hasta el 22 de abril incluye piscinas, campos de golf, centros de tatuaje y recintos de peleas de gallos. Las escuelas, cines, gimnasios y bares ya tenían prohibido abrir. Las ultimas restricciones coinciden con el anuncio de 89 nuevos casos del virus en todo el país, que tiene ya 411.

ATENAS — China envió 18 toneladas de suministros médicos a Grecia, incluyendo cientos de miles de mascarillas quirúrgicas y de protección. La ayuda llegó en un vuelo de Air China que aterrizó en la capital griega, Atenas, en la mañana del sábado. Parte de la carga, 8 toneladas, es una donación del gobierno chino, con 550.000 mascarillas, y otras 10 toneladas restantes fueron donadas por empresas y organizaciones del país. La embajadora de Beijing en Grecia, Zhang Qiyue, dijo que su país hará todo lo posible “por ayudar a nuestros amigos en Grecia”. Además, elogió a Atenas por tomar medidas “firmes y oportunas” para frenar la pandemia. Grecia tiene al menos 495 casos de coronavirus y 10 muertos.

JOHANNESBURGO — El número de casos de coronavirus superó los 1.000 en África, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África. Angola reportó sus primeros contagios y el ministro de Exteriores de Burkina Faso anunció que padece COVID-19, la enfermedad causada por el virus. Al menos 40 de las 54 naciones del continente tiene ahora casos confirmados. Costa de Marfil dijo que cerrará sus fronteras a partir del domingo mientras que en Etiopía las autoridades electorales discutían el posible impacto de la pandemia en las elecciones generales previstas para más adelante este año.

ESTAMBUL— El presidente de Turquía pidió en un mensaje de audio a todos los ciudadanos, especialmente a mayores y enfermos crónicos, que no salgan de sus casas, cuiden su higiene personal y aumenten la distancia social para combatir el coronavirus. Un funcionario dijo que el anuncio de Recep Tayyip Erdogan fue enviado a todas las empresas de telefonía y llegará a todos los ciudadanos a través de llamadas automatizadas. Esto forma parte de un esfuerzo para aumentar la concienciación entre los ancianos, que pueden no tener acceso a la información que circula por internet. El mensaje se compartió también a través de las redes sociales. Al menos 670 personas dieron position al COVID-19 en el país y nueve fallecieron.

SEÚL — El primer ministro de Corea del Sur “recomendó encarecidamente” el cierre de los centros religiosos, gimnasios y clubes del país durante los próximos 15 días para frenar la propagación del nuevo coronavirus. En un discurso televisado para toda la nación el sábado, Chung Se-kyun dijo que el gobierno planea utilizar órdenes administrativas para cerrar las instalaciones que siguen abiertas, pero no logró implantar la obligación de mantener las distancias con otras personas. El gobierno podría presentar demandas por daños contra las iglesias y negocios si se les relaciona con focos de infecciones tras no aplicar medidas preventivas, agregó.

La provincia de Gyeonggi, que rodea la capital, Seúl, tomó medidas similares y emitió órdenes administrativas que obligan a 140 iglesias y a15.000 karaokes, salas de juegos y clubes a reforzar sus medidas contra el virus. El gobernador de Gyeonggi, Lee Jae-myung, dijo que estos lugares quedarían clausurados y podrían enfrentar multas de hasta 2.400 dólares si incumplen la norma, que exige asegurar que todo el mundo lleve mascarilla, se desinfecta las manos y mantiene un distancia de seguridad.

Estos negocios deben impedir la entrada de cualquiera con fiebre o síntomas respiratorios y llevar un conteo de los nombres de los visitantes, sus puntos de contacto y la fecha de su visita. Aunque el ritmo de contagios en Corea del Sur se ralentizó desde principios de mes, cuando reportaba cientos de nuevos casos a diario, preocupa el aumento constante de las infecciones en el área metropolitana de Seúl, donde vive alrededor de la mitad de los 51 millones de habitantes del país. Seúl, la provincia de Gyeonggi e Incheon tienen 675 casos combinadas. ——— The Associated Press recibe apoyo para sus coberturas de salud y ciencia de parte del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes.