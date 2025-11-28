Ciudadanos asisten desde tempranas horas para aprovechar las ofertas de las tiendas de ropa y electrodomésticos.

La celebración del Viernes Negro que llena hoy las tiendas de ofertas, dinamiza la economía dominicana, que este año ha crecido apenas un 2.2% del Producto Interno Bruto en lo que va de año, como ha informado el Banco Central.

Desde la tarde de ayer se reporta un aumento del flujo de personas en tiendas y se espera que incremente a partir de la tarde de hoy, a la salida de los ciudadanos de sus labores.

Las ofertas de negocios consultados por El Nacional alcanzan hasta el 50% en electrodomésticos y ropas.

En la Duarte había un considerable flujo de personas en ocasión del Viernes negro

En la tienda de electrodomésticos Corripio se ofrecen facilidades a los visitantes para la compra, que incluyen el descuento de 15% en devolución con tarjeta, más la rebaja propia de los productos en oferta.

«En colchones los clientes encontrarán un 35 % de descuento por default, más un 15 por ciento adicional al corte de la tarjeta, que te lo devuelve», explicó Freddy García, técnico de la tienda.

De igual modo, García presentó ofertas en televisores, lavadoras y equipos de música y señaló que la tienda ha abierto un quiosco fuera para agilizar las compras de los clientes.

En la Duarte

Propietarios y dependientes de negocios en la popular avenida Duarte calificaron las ventas como “flojas” la mañana de hoy en el inicio del llamado Viernes Negro o “Black Friday”, pero esperan que en horas de la tarde, como cada año, aumente el flujo de personas.

Durante un recorrido de El Nacional por plazas comerciales y negocios, se constató el poco flujo de personas comprando en dichos establecimientos.

“Está medio frío a esta hora, pero esperamos en Dios que a partir de la tarde y la noche, las ventas aumenten y las personas empiecen a llegar después de sus labores”, declaró Carlos Pérez, vendedor ambulante de ropas.

“Las ventas están flojas respecto al año pasado. A esta hora, el año pasado había un lleno total. Pero esperemos que en la medida en que avancen las horas, lleguen más personas», señaló Yafreisy Díaz, dependiente de la tienda Rose House.

Al salir de una tienda de la avenida Duarte, Orquidia Medina destacó que las ofertas están asequibles para que la gente pueda comprar y señaló que la falta de dinero de las personas influye en las compras.

Viernes Negro

El Viernes Negro o “Black Friday” es uno de los días de compras más significativos del año en todo el mundo.

La fecha siempre se celebra al día siguiente al de Acción de Gracias (Thanksgiving) en Estados Unidos, que marca en ese país el inicio de la temporada de compras de Navidad.