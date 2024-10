Esperan carta de retiro del proyecto de reforma fiscal

Cerca de este mediodía el Departamento de Secretaría de la Cámara de Diputados esperaba la carta del presidente Luis Abinader, donde retira oficialmente el Proyecto de Modernización Fiscal, tal y como anunció la noche del pasado sábado.

Mientras desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo se informó que se trabajaba en el documento que se enviaría al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, donde desapodera a ese organismo del conocimiento de la pieza.

Esta mañana en el Departamento de Secretaría de la Cámara de Diputados, donde fue depositada la pieza por parte del ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, se informó que para fines legales, la iniciativa quedaba sin efecto.

Se explicó que solo estaban a la esperaba de una carta del Poder Ejecutivo para cumplir con el requisito, pero que ya de hecho quedaba fuera de la agenda de la Cámara de Diputados.

El proyecto sometido a vista pública el pasado jueves en el Salón de la Asamblea Nacional, fue rechazado por la mayoría de los sectores, que alegaban que perjudicaría a los pobres, sectores productivos, clase media y otros.

Previo a las vistas públicas del pasado jueves, la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados escuchó al menos 16 sectores representativos, la mayoría de los cuales rechazaban proyecto tributario, bajo el alegato de que saldrían perjudicados.

Iglesias, empresarios, comerciantes, empresarios, sindicatos, partidos políticos de oposición advertían al gobierno del impacto social y económico que tendría la reforma fiscal planteada.

Los pedidos

El expresidente Leonel Fernández, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado; así como Carlos Peña del Partido Generación de Servidores (GENS) había pedido al presidente Abinader retirar de la Cámara de Diputados el proyecto.

Los recaudos

Con el proyecto de Modernización Fiscal el gobierno se proponía recaudar RD$122 mil 486.6 millones, para un estimado en % PIB de 1.5%.

En desglose, los impuestos sobre la renta (ISR) en personas jurídicas serían de 22 mil 195.1 millones de pesos para un 0.3 %. Los ISR en personas físicas, 5 mil 285.0 millones de pesos, o sea, un 0.1 %. Los impuestos a la propiedad, 6 mil 773.3 millones, para 0.1 %. Los impuestos sobre el valor agregado, 75 mil 230.7 millones, para un 0.9 % y los impuestos selectivos al consumo, 13 mil 002.5 millones para un 0.2 %

El anuncio

El mandatario expresó en su discurso de la noche del sábado que la voz del pueblo ha llegado hasta sus oídos, que escuchó sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones y ha sentido el pulso de la nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado, y entiende que la propuesta de Ley de Modernización Fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada.

«Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza. Y yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja», expresó el mandatario.

Agregó que «Leo los diarios, escucho la radio, veo la televisión, me reuno con todos los sectores, reviso las redes sociales, recorro el país; y además de ser presidente, soy un ciudadano, hijo, hermano, esposo, padre y amigo”.

El termómetro

Las vistas públicas del pasado jueves en el Salón de la Asamblea, donde la mayoría de los participantes criticaron duramente el proyecto de reforma fiscal, habría sido el termómetro que Abinader tomó en cuenta para retirar el proyecto de la Cámara de Diputados.