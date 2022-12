Esposa de Sergio Carlo tras operación: «Los milagros existen, soy prueba viviente de ellos»

Santo Domingo.- Gabriela Arriaza, esposa del comunicador Sergio Carlo, se describió como la “prueba viviente” de un milagro luego de ser intervenida quirúrgicamente de uno de dos tumores que le fueron diagnosticados recientemente.

A través de cinco videos con imágenes, Gabby compartió la noche de este miércoles su historia en su cuenta de Instagram, narrando de principio a fin el proceso de diagnóstico, operación y recuperación.

Según cuenta, desde hace meses sufría de dolores de cabeza, cansancio, vómitos, depresión y frustración, que con “una abrumadora sensación de estar loca”, visitó siete médicos en el país, quienes le diagnosticaban estrés y medicaban con antidepresivos. Sin embargo, tiempo después comenzó a sentir el cuerpo adormecido del lado izquierdo y dificultad para tragar.

Mencionó que durante esos días visitó la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, por una boda y en el viaje fue dos veces, en una misma semana, a emergencias porque se le dificultaba dormir o tragar, pero los doctores sólo le dijeron que su respiración estaba bien y la enviaron a casa.

«Cuando pedí una resonancia magnética me dijeron que no estaba médicamente indicada a pesar de que tenía síntomas similares a los de un derrame cerebral, fue entonces cuando intervino mi familia, me compraron un boleto a Oregón… se dieron cuenta que las cosas no estaban bien, inmediatamente me hospitalizaron y me hicieron una resonancia magnética con contraste, fue entonces cuando se descubrieron los dos tumores», dijo Arriaza.

Aunque el médico advirtió que si sobrevivía a la cirugía tenía posibilidades de quedar paralizada, con dificultades cognitivas o uso permanente de solución de alimentación, Gabby y su familia aceptaron el procedimiento para extraer el tumor denominado “hemangioblastomas” ubicado en su cráneo.

La cirugía que estaba prevista a tardar ocho horas, resultó exitosa en no más de dos horas, quedando con una cicatriz de siete pulgadas y media de largo, desde la mitad del cráneo hasta la base del cuello.

En su recuperación se alimentó con una sonda durante ocho días y permaneció cuatro días con un respirador.

De acuerdo con Arriaza, el personal de salud que le asistió se referían al caso como “el milagro de la mujer en el cuidado intensivo, habitación 17”.

Asimismo, motivó a sus seguidores a prestar atención a los síntomas que se les presenten y a hacerse las pruebas correspondientes para un buen diagnóstico.

El segundo tumor, ubicado en su oído, será intervenido con radioterapia dirigida en marzo del 2023.